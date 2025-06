Maria Grapini, despre evoluţia din agricultura românească: Avem buget pentru tinerii fermieri. Unde au fost alocaţi alţi bani

"Cred că în acest mandat agricultura va fi mai bine gestionată", a spus Maria Grapini în timpul declaraţiilor făcute la "Be EU" cu Sabina Iosub. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Europarlamentarul Maria Grapini a vorbit într-un interviu acordat la "Be EU" cu Sabina Iosub despre deciziile din Parlamentul European care au legătură cu ceea ce mâncăm, deci, în primul rând cu agricultorii români, dar şi despre cum vor fi mai bine protejaţi consumatorii din Uniunea Europeană. Altfel spus: şi cetăţenii din România. Potrivit declaraţiilor sale, s-a alocat buget pentru tinerii fermieri din ţara noastră: o parte din bani este folosită pentru pregătirea lor, iar cealaltă ca să înceapă o activitate. Toate acestea pentru că, în România este nevoie de o nouă generaţie de fermieri. În cadrul interviului, europarlamentarul a mai precizat că au fost crescute în buget sumele pentru calamităţi naturale şi că au fost alocaţi bani pentru cercetare în cazul bolilor animalelor din ferme.

În ultima perioadă sunt foarte mulţi cei care îşi îndreaptă mai tare atenţia, inclusiv în România, asupra agricultorului şi cum poate fi el protejat, astfel încât, noi, cu toţii să ne hrănim mai bine, să fim mai echilibraţi în viaţa noastră de zi cu zi. Şi, desigur, în măsura în care se poate, să fie oferit un viitor real al acestei zone.

"Da, aşa este din acest mandat fac parte şi din Comisia de Agricultură şi mă bucur, pentru că au legătură, cum spuneai, aceste două comisii. Fiind vicepreşedinte la Comisia Piaţa Internă şi Protecţia Consumatorului, iată, are legătură cu ceea ce mâncăm până la urmă. Am o mare încredere că, în acest mandat, comisarul pentru agricultură, Hansen, va face lucruri bune, pentru că provine dintr-o activitate... din familie lucra în această zonă. Plus că, a fost parlamentar cu noi şi cunoaşte cumva poziţia Parlamentului. Ceea ce este bun până acum este că, în sfârşit, s-a înţeles că trebuie să avem dedicat buget pentru tinerii fermieri, pentru că există, statistic, o îmbătrânire avansată a personalului... dar şi a fermierilor care lucrează în mediul rural în agricultură", a declarat Maria Grapini la "Be EU", emisiune cu informaţii şi dialoguri despre beneficiile României ca stat membru al UE, moderată de Sabina Iosub la Antena 3 CNN.

Ulterior, invitata prezentatoarei Antena 3 CNN a mai făcut următoarele precizări: "Da, este foarte bine că ai specificat asta (n.r.: Sabina Iosub a spus că fuge tânărul de la sat), pentru că mulţi cred că doar în România este aşa. Nu! Toate statele membre şi toţi colegii mei ridică această problemă şi s-a alocat buget pentru tinerii fermieri. Pe de-o parte pentru pregătirea lor, pe de altă parte – bugete ca să înceapă o activitate. Şi vreau să spun că lucrez foarte bine cu Clubul fermierilor din România, care pregăteşte, cred că a ajuns la 1.000 de tineri, care pregăteşte pentru munca în agricultură în zona rurală. Am întâlnit tineri români care s-au pregătit în afară: în Italia, în Franţa şi au venit înapoi (...)".

În cadrul interviului oferit Antena 3 CNN, europalamentarul Maria Grapini a vorbit şi despre cum vor fi mai bine protejaţi consumatorii din Uniunea Europeană.

"Am alocat bani pentru cercetare în cazul bolilor animalelor din ferme", a declarat Maria Grapini la emisiunea "Be EU".

Pe lista măsurilor menite să acopere gaura uriaşă din bugetul statului român se numără şi eliminarea taxării inverse în cazul comerţului cu cereale. Fermierii susţin că această eliminare ar putea fi o lovitură grea pentru agricultura din România.

"Legiferează hoţia. Samsarii, preţuri de nimic, TVA furat de la stat, neplătit... Ca să reintroducă la cereale TVA-ul e un dezastru, în primul rând pentru fermieri, pentru toţi agricultorii din România care activează, în special, în sectorul vegetal, vor pierde foarte mult", a declarat un agricultor în cadrul unui interviu oferit pentru "Be EU", emisiune cu informaţii şi dialoguri despre beneficiile României ca stat membru al UE, moderată de Sabina Iosub la Antena 3 CNN.

Concret, cu taxarea inversă în vigoare, fermierul vinde mărfurile fără să colecteze TVA, iar cumpărătorul înregistrează această taxă în contabilitatea sa, urmând ca banii să ajungă la stat de la beneficiar, nu de la comerciant.

De exemplu, un fermier vinde grâu în valoare de 100.000 de lei fără TVA şi emite o factură cu taxare inversă. Firma cumpărătoare înregistrează TVA-ul în contabilitate sa şi plăteşte rapid fermierului suma de 100.000 de lei. Avantajele pentru industria agriculturii sunt lichiditatea rapidă, riscuri diminuate şi lipsa birocraţiei.

"Este o măsură bună, asta veche, care a fost taxarea inversă. Marfa noastră, deja pe care o vindem nu este purtătoare de TVA şi, implicit, este un preţ mai uşor şi mai accesibil de un eventual cumpărător care, din marfa noastră va produce făină, pâine sau alte derivate ale produsului nostru", a declarat un alt agricultor la "Be EU", emisiune difuzată la Antena 3 CNN.

Odată cu eliminarea măsurii situaţia s-ar putea în defavoarea fermierului. Folosind acelaşi exemplu, fermierul ar trebui să emită o factură tot cu TVA, pe care va trebui să îl plătească singur la stat, chiar dacă firma cumpărătoare întârzie plata. Iar acest fapt creşte riscul de penalităţi sau blocaje financiare.