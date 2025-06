Aglomeraţie infernală din cauza lucrărilor de pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse: 4 ore de aşteptare şi cozi de maşini întinse pe 10 km

Sursa foto: Facebook /@Poliția Română

Lucrările de pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse au distrus vacanţele românilor. Toţi cei care au fost nevoiţi să plece la drum sâmbătă spre Bulgaria sau Grecia au fost nevoiţi să se înarmeze cu multă răbdare. Unii dintre români au povestit revoltaţi că au aşteptat în vama Giurgiu chiar şi patru ore, iar coada de maşini se întinde pe 10 kilometri.

Oficialii din cadrul Poliţiei Române îi sfătuiesc pe românii care au nevoie să ajungă pe litoralul din Bulgaria sau pe cel din Grecia să nu tranziteze vama Giurgiu - Ruse, ci să folosească următoarele rute alternative: Calafat, Bechet, Zimnicea, Turnu Măgurele, Călărași, Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir.

"(...). Mulţi oameni sunt foarte revoltaţi, unii au spus că au probleme de sănătate – au probleme cu tensiunea şi că nu au reuşit să mănânce ceva sau să bea apă de ore bune, în condiţiile în care vedem că afară este şi foarte cald. A fost suplimentat şi numărul poliţiştilor rutieri care acţionează pentru fluidizarea circulaţiei. (...)", a spus Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN, în timp ce se afla în vama Giurgiu sâmbătă după-amiază.

Adriana Nencu, o internaută, a publicat noaptea trecută un mesaj pe un grup de pe Facebook destinat celor care merg în Grecia şi i-a avertizat pe toţi românii care vor să iasă din România pe la vama Giurgiu: "Înarmaţi-vă cu multă răbdare. Este prima dată în 20 de ani de Grecia, când stăm de două ore în coadă, bară la bară. Abia am ajuns pe podul Prieteniei, am făcut 3 km în 2 ore. Nici când nu eram în Schengen nu am stat aşa mult. Chiar nu ştiu care este cauza. Vacanţe frumoase tuturor".

Altcineva a scris pe grupul de Facebook Info Trafic București și Ilfov: "În Vamă, la Giurgiu, coada la ieșire din România are aproximativ 10 km", transmite o persoană pe grupul de Facebook. "3 ore am făcut", a scris pe social media o altă persoană, care a trecut granița sâmbătă dimineața. "Ceva rău... de 2 ore și încă stăm", a comentat o altă persoană.

"21.06.2025 – pod Giurgiu: de 2 ore stăm la coadă și am parcurs fix 50m. E minunat...", a scris o altă persoană pe un grup de Facebook. "Se pare ca se stă cam 3 ore la coadă pentru a trece podul", a lăsat într-un comentariu altcineva.

"Pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse continuă lucrările de reparații, iar traficul se desfășoară alternativ, pe o singură bandă. Poliția Română , Poliția de Frontieră și autoritățile locale colaborează pentru fluidizarea traficului și evitarea blocajelor. Recomandăm: planificați din timp călătoria; folosiți rute alternative: Calafat, Bechet, Zimnicea, Turnu Măgurele, Călărași, Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir; informați-vă din surse oficiale. Drum bun și în siguranță!", au transmis reprezentanţii Poliţiei Române pe contul de Facebook al instituţiei.