Mărturiile cutremurătoare ale unui medic ATI despre sistemul sanitar, virale pe internet: "Nu credeam, am fost naivă"

Un tânăr medic specialist ATI a împărtășit situaţia cu care se confruntă în sistemul medical din România.

Sursa foto: GettyImages

Un tânăr medic specialist ATI, care a obținut nota de promovare a examenului de specialitate printre primii 10% pe tara, a povestit pe Facebook cum a ajuns să trăiască de pe-o zi pe alta în speranța unor vremuri mai bune.

"Daca îmi spunea cineva că o să fiu medic specialist ATI şi ăștia vor fi banii mei la 2 luni de la specialitate, cu nota de promovare a examenului de specialitate printre primii 10% pe ţară, nu credeam. Nu e doar realitatea mea, ci a multora dintre colegii mei.

- Nu credeam că mi voi număra mărunțișul din ghiozdan ca să văd dacă pot să îmi cumpăr o cafea în drum spre spital.

- Nu credeam că nu voi avea posibilitatea de a-mi plăti taxele de participare la congresele noastre naționale de ATI, în condițiile în care se dorește actualitate şi profesionalism din partea noastră zi de zi.

- Nu credeam că a scoate un post de medic specialist la concurs într-un spital de stat este un proces atât de anevoios şi nimeni nu îți poate spune cât va dura. Așa că, nici tu nu știi daca lunile următoare te vor prinde tot șomer sau angajat cu carte de muncă.

- Nu credeam şi nu aş fi crezut dacă nu trăiam pe propria-mi piele că fără certificatul de medic specialist eu nu exist şi nu îmi va fi permis să efectuez gărzi pe numele meu nici măcar ca rezident de anul al V-lea, iar în felul asta voi rămâne cu rate neplătite la banca.

- Nu credeam că la vârsta de 30 de ani, după 6 ani de facultate în care am primit bursa de studiu şi după 5 ani de rezidenţiat, cu un examen de specialitate promovat cu media generala de 9.33, eu încă voi fi întreținută de părinții mei şi voi primi pachet de acasă, pentru ca parcursul obținerii actelor de specialist, a obținerii unui post de medic specialist ATI va dura atât de mult.

- Am fost naivă să cred ca examenul nostru european avea să fie cea mai grea parte - de fapt, era singurul lucru care depindea de mine, şi deci, cel mai ușor.

Cât despre restul... rămâne să aflăm.

Așa că, dragi colegi mai mici, poate voi puteți învăța ceva din asta şi veți reuși să schimbați măcar o parte dintre lucruri în favoarea voastră, așa cum trebuie să fie.

E greu să îți menții focusul doar pe ceea ce faci, să muncești cu drag şi spor când tu nu ai ce pune pe masă.

Am făcut aceasta postare din dorința de a arăta că nu toți medicii sunt șpăgari cum se presupune. Ba chiar, cei la început de drum trăiesc de pe-o zi pe alta în speranța unor vremuri mai bune", a scris tânărul medic pe Facebook.

Daca imi spunea cineva ca o sa fiu medic specialist ATI si astia vor fi banii mei la 2 luni de la specialitate, cu nota... Publicată de Mirela Ciobănescu pe Sâmbătă, 9 martie 2024

Reacţia internauţilor

Postarea medicului a strâns mii de reacţii, iar internauţii au venit cu sfaturi.

"Felicitări pentru că ai avut curaj să scrii aceste rânduri! Felicitări pentru reușite şi “hrănește-te” momentan cu sănătatea pe care le o oferi pacienților tai",

"Oare tinerii specialiști au dreptul la ajutor de șomaj, până să aibă dreptul de a munci și mai ales până să aibă unde munci? Că între licență și rezidențiat, mai precis între septembrie și februarie tânărul absolvent nu are nici un venit. Si nimănui nu ii pasă. Daca nu ai părinți, ce faci? Eu m-am angajat ca profesoara de engleza la o grădiniță vreo două luni. Chiar am primit propunerea de a fi avansată dacă rămân acolo... desigur pentru un salariu care depășea salariul de medic stagiar (am prins vremea când se făcea un an de stagiu înainte de rezidențiat)",

"Nu vreau să compar dar și ca medic veterinar e bătaie de joc (chiar mai rău, ca la noi sa lucrezi la stat si nu la privat e ceva rar). Și oamenii se comporta pe măsură. P.s. exact aşa sunt eu cu câteva zile înainte de salariu",

"Speranța aia despre care vorbești e doar o iluzie. Lasă România în urmă. Mergi acolo unde pregătirea profesională și munca îți sunt apreciate. Inclusiv pecuniar. Sunt convins că tot ce spui în postare e 100% real. Plus că întâmplător (sau nu) știu ce e în sistem. Îți doresc mult noroc! Dar mai ales îți doresc curaj! Pentru că ai nevoie de el",

"Aşa ceva ești incredibil de profesionistă în tot ce faci şi tu şi alți medici dedicați ca tine sunt tratați de statul Roman atât de josnic . Îmi pare extrem de rău",

"Sistemul este bolnav și nu-l vei vindeca nici tu, nici eu... de fapt nu cred că vrea să fie sănătos. Sfatul meu, du-te fată dragă și fă-ți un rost sănătos pe afară",

"Din păcate asta e realitatea în țara asta. Nu cred că se va schimba ceva", sunt doar câteva din comentariile pe Facebook la postarea medicului.