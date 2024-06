Povestea profesorului ai cărui elevi au câștigat peste 600 de premii într-un singur an: „E important să vezi că acel copil are el motivație internă”

Cu o carieră de peste 20 de ani, Adrian Simion este unul dintre cei mai valoroși profesori din Alba-Iulia. A avut o influență semnificativă în încurajarea elevilor din județ să participe la zeci de olimpiade și concursuri, iar acum este finalist al campaniei „Liga Profesorilor Excepționali”.

Simion Constantin Adrian este profesor de istorie și cultură civică, iar din 2021, director al Centrului Județean de Excelență Alba. Învățământul nu a fost însă prima lui opțiune, după ce a terminat facultatea.

„Eram în anul patru de facultate, am avut o opțiune să merg la o bursă la SIM, la Budapesta, însă, din motive financiare, nu am putut, deși luasem bursa. Am zis că tot aveam modulul pedagogic să rămân un an în învățământ și o să fac bani și apoi o să mă duc”, spune Adrian Simion.

Doar că, după ce a intrat în învățământ, s-a îndrăgostit de meserie și nu a mai plecat. Au trecut mai bine de 20 de ani de atunci.

De-a lungul carierei, a participat la numeroase simpozioane și stagii de perfecționare în țări din Europa precum Belgia, Franța, Germania, Italia, Israel, Malta, Marea Britanie și Polonia, adaptând și implementând metode moderne de predare, în România.

„Societatea românească are datoria să pună valoarea pe școală,ca instituție, să o respecte”

Ba mai mult decât atât, a creat și a dezvoltat Centrul Județean de Excelență Alba, oferind un mediu de învățare de excepție pentru elevii talentați.

„Poți tu să fii profesorul cel mai bun, poți să ai 10 doctorate, 1000 de cursuri de specializare, atât timp cât copilul nu vrea, poți să te dai peste cap și nu o să reușească să facă mare lucru. Cel mai important lucru, și asta am spus-o tot timpul, este dorința interioară, adică să vezi că acel copil are el motivație internă”, mai spune acesta.

Profesorul a implementat metode educaționale moderne și inovative ce au contribuit la obținerea de rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri naționale și internaționale. În anul școlar 2023-2024, elevii săi au câștigat un impresionant număr de peste 600 de premii, inclusiv la nivel internațional.

„Unul dintre câștigurile mari ai acestei campanii, pe lângă cei 20 mai sunt alții, și în locul meu putea să fie oricine altcineva, sunt profesori mult mai buni. Dincolo de toată treaba asta, reușita acestei campanii este să tragă un semnal de alarmă asupra faptului că societatea românească are datoria, dacă vrea să fie sănătoasă în timp, să pună valoarea pe școală, ca instituție, să o respecte”, mai spune profesorul Adrian Simion.

Ca finalist al campaniei Liga Profesorilor Excepționali, Adrian Simion nu doar că primește o recunoaștere binemeritată pentru eforturile sale, dar servește și ca model inspirațional pentru cadrele didactice din întreaga țară.

