Teroristul care a ucis 175 de oameni în atacurile 26/11 s-a aflat, joi, pentru 11 ore, în România

Tahawwur Hussain Rana, cetățean canadian de origine pakistaneză și unul dintre principalii acuzați în cazul atacurilor teroriste lansate în noiembrie 2008 la Mumbai, a fost extrădat în India.

Pe parcursul zborului de extrădare, teroristul, acum în vârstă de 64 de ani și aflat în custodia agenților de securitate, a staționat, joi, timp de 11 ore în România, scrie India Today.

Sursa citată menționează că a reușit să confirme în exclusivitate detaliile exacte ale zborului cu care Rana a fost trimis în India.

Operațiunea de extrădare a fost efectuată cu ajutorul unei aeronave Gulfstream G550.

Aeronava de lux a fost închiriată de la un serviciu charter cu sediul la Viena.

Conform datelor de zbor accesate de India Today, avionul a decolat miercuri din Miami, Florida, și a aterizat la București, România, la ora locală 7:00 pm, după un zbor de circa 10 ore.

La București, aparatul avându-l la bord pe terorist a staționat aproape 11 ore, înainte de a efectua ultima etapă a călătoriei.

Joi, la ora locală 6:15, avionul Gulfstream a decolat din capitala României și s-a îndreptat direct spre New Delhi, unde a aterizat în condiții stricte de securitate.

La scurt timp după aterizare, Rana a fost arestat de Agenția Națională de Investigații a Indiei, NIA.

"Rana a fost escortat la New Delhi de echipe ale NSG și NIA cu un avion special (...) Echipa de investigații a NIA de la aeroport l-a arestat pe Rana, cetățean canadian de origine pakistaneză care locuiește în principal în Chicago, imediat după ce a coborât din avion, după îndeplinirea tuturor formalităților legale necesare", se precizează într-un comunicat al agenției.

