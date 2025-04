Ministrul Educației, despre școlile din România cu toaletă în curte: Mă aștept ca din primăvara anului viitor să nu mai existe

Daniel David a adăugat că ar fi fost „cumva penibil” să fie introduse cele mai noi tehnologii în școli, în timp ce toaletele rămân în afara clădirilor / FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Daniel David, ministrul Educației, a transmis, joi seara, printr-o postare pe Facebook, că în bugetul Ministerului există fonduri pentru construirea de toalete în toate şcolile care nu au grupuri sanitare în interior. Potrivit acestuia, din toamnă sau, cel târziu, din primăvara viitoare, problema ar trebui să fie complet rezolvată.

„Am reuşit să prindem în bugetul din acest an toate unităţile şcolare care încă aveau probleme cu unităţile sanitare. În formula metaforică, să spun aşa, erau şcolile cu toaleta în curte.

Am vrut să încheiem problema asta odată, fiindcă mereu susţineam diverse şcoli, după aceea apăreau altele. Am cerut inspectorilor să facă o analiză foarte riguroasă să ştim exact câte sunt, după aceea am solicitat buget, Hotărârea de Guvern a trecut astfel încât din acest moment mă aştept ca din toamnă, cel târziu din primăvara anului viitor, să nu mai avem această problemă”, a anunţat, joi seară, ministrul Daniel David.

Ministrul a mai explicat că a fost gândit un mecanism de control pentru a asigura implementarea acestei măsuri. Una dintre prevederi este ca evaluarea periodică realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) să includă verificarea existenței grupurilor sanitare în interiorul școlilor.

Ministrul a adăugat că ar fi fost „cumva penibil” să fie introduse cele mai noi tehnologii în școli, în timp ce toaletele rămân în afara clădirilor.