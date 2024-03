Mama elevului abuzat la Școala Nicolae Titulescu din București rupe tăcerea: ”Își smulgea părul din cap, plângea noaptea, dădea cu pumnii în pereți”

Mama elevului abuzat la Școala Nicolae Titulescu din București a vorbit cu jurnaliștii Antena 3 CNN și le-a povestit prin ce a trecut fiul ei, dar și cum a fost tratată de conducerea școlii.

Scandal la Școala Nicolae Titulescu, după ce Antena 3 CNN a prezentat în exclusivitate mărturia unei mame ce reclamă că fiul ei a fost violat de două ori în această unitate de învățământ.

Zeci de părinţi au protestat față de nepăsarea conducerii școlii. Iar ca răspuns, conducerea s-a baricadat în clădire, a încuiat ușile şi a chemat jandarmii.

Între timp, o echipă de la Inspectoratul Şcolar a venit în control, la şcoală. Tot acolo a ajuns şi un secretar de stat de la Ministerul Educaţiei. Asta deși directorul adjunct dădea asigurări vineri că școala a făcut o anchetă internă şi a informat şi inspectoratul.

Dar toţi, s-au pus de acord asupra unui lucru: primul viol nu există pentru că s-a clasat, iar al doilea e în curs de cercetare.Doar că, ATENŢIE! Primul viol s-a clasat pentru că presupusul agresor avea 11 ani şi nu RĂSPUNDE PENAL.

Mama elevului rupe tăcerea

Jurnaliștii Antena 3 CNN au stat de vorbă cu mama copilului abuzat la școala Nicolae Titulescu. Ea a povestit demersurile făcute pe lângă conducerea unității, pentru ca împotriva vinovatului să se ia măsuri.

Aceasta a și înregistrat audio întâlnirea cu reprezentanții școlii, după prima agresiune.

Jurnalist: Cine minte? Cei de la școală care spun că au informat încă din vara lui 2022 sau inspectoratul a mințit?

Mama: Cei de la școală mint! Aveți înregistrarea în care, la începutul înregistrării, apare cum doamna director spune ce investigații să facă dumneaei.

Jurnalist: În toate aceste zile, de când am publicat noi povestea, vineri, v-a contactat cineva de la școală?

Mama: Nu.

Jurnalist: De la minister?

Mama: Nu!

Jurnalist: De la inspectorat?

Mama: Nu!

Jurnalist: V-a amenințat cineva prin interpuși ?

Mama: Nu, nu, nu.

Jurnalist: Despre părinții primului agresor. Știți din ce familie ar putea proveni? Ce se ocupă părinții?

Mama: Nu știu cu ce. Nu, nu știu cu ce se ocupă. M-am văzut cu tatăl, m-am văzut doar la secție 10 minute și după aia cu mama. Atâta m-am văzut. Ne-am văzut și în biroul doamnei director și-a stabilit și am zis să stea hotărâtă, că altfel îmi iau ordin de protecție pentru ce face dumneaei hărțuire contra mea.

Jurnalist: Adică după ce dvs. ați depus o plângere împotriva fiului?

Mama: Da! Am fost chemate amândouă de doamna Director, care doamna Director mi-a spus că m-am dus prima dată și i-am povestit și m-am dus acasă și am chemat poliția și a spus, după capacitatea clasei a 8-a, mă sună să ne vedem noi părinții, cu doamnele profesoare și cu dumneaei. Când s-a început școala atunci, ne-am văzut doar mamele, în biroul doamnei Director, ea nu a mai recunoscut ceva. Mi-a spus că a acceptat ca cel mic să meargă în continuare la consiliere psihologică la DGSAPC, că îl va muta prin alta școală imediat.

Jurnalist: Deci el era deja luat în evidență?

Mama: Da, da, da.

Jurnalist: Când ați reușit să vă mutați copilul de la școală?

Mama: Păi ianuarie anul acesta. (…). Cum să mă exprim… părinții să vadă cum se comportă copilul și atunci să-și pună un semn de întrebare dacă văd copilul apatic, dacă văd copilul altfel. Copilul este acuma la consilier pentru terapie. Da. Am acte doveditoare în care dna. Director n-a vrut să-i semneze doamnei psiholog hârtie în care să mă duc să fac gratis. Da, facem și cu plată și gratis la DGASPC. Păi la DGASPC suntem la a treia ședință și la cu plată facem de câțiva ani buni, că l-a preluat tot doamna care făcea, dar dumneaei e informată și doctorul din spital că el are niște probleme de sănătate și doctora din spital, toată lumea știe de ce i s-a întâmplat. Eu i-am informat ca să știe ce s-a întâmplat fiecare. Doctorul mi-a dat un raport despre cum s-a comportat el în cabinet. Am fost și la neuropsihiatru, are tratament.

Jurnalist: Are tratament de dinainte să i se întâmple?

Mama: Nu! Nu! După. Scrie data pe hârtie, 6 februarie, am avut la dumneaei, fiindcă copilul plângea noaptea și îşi smulgea părul, începuse să dea cu pumnii în pereți, să plângă din orice.

După ce Antena3 CNN a prezentat în exclusivitate cazul elevului care a fost abuzat într-o școală din sectorul 1 al Capitalei, reprezentanții Ministerului Educației afirmă că Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti verifică modul în care conducerea Școlii "Nicolae Titulescu" a gestionat cazul.

O comisie formată din mai mulți inspectori și reprezentanți ai Ministerului Educației cercetează cazul. Aceștia au declarat că s-au autosesizat în urma reportajului făcut de Antena 3CNN. Școala nu i-ar fi anunțat, mai mult decât atât, reprezentanții școlii le-ar fi declarat că nu au avut nicio sesizare scrisă din partea părinților copilului violat, motiv pentru care nu au sesizat inspectoratul.

Acest lucru contrazice însă ceea ce a spus chiar directoarea adjunct. Una dintre principalele probleme din unitățile de învățământ este BULLYING-UL. Acest fenomen a atins cote alarmante în scoli. Jumătate dintre elevi spun ca au fost implicați în acte de violențe, 4 din 5 au fost martori, iar aproape 30% recunosc că au fost agresori.

O altă problemă, mult mai gravă, este consumul de droguri. Traficanții au ajuns să vândă substanțele stupefiante la colțul școlii, iar elevii devin consumatori la vârste tot mai fragede. Vârsta de debut a consumatorilor a scăzut la 12 ani.

Cât despre țigările electronice și băuturile energizante, acestea sunt consumate la ordinea zilei de copii de doar 10 ani. Și de parca aceste probleme nu ar fi de ajuns, acum ies la iveala și cazuri de agresiune fizică și sexuală în școli.

Elevii sunt vulnerabili, sunt expuși pentru că în școli nu există suficientă supraveghere. Este un singur paznic la intrare și doar un profesor de serviciu în toată școala, cărora le este imposibil să supravegheze toți elevii în pauză.