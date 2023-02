Eveniment în premieră pentru țara noastră în Congresul SUA: România este lăudată pentru sprijinul acordat Ucrainei

Eveniment în premieră pentru România în Congresul SUA: am fost lăudați pentru sprijinul acordat Ucrainei, a anunțat Ambasada României în Statele Unite ale Americii.

Sursa foto: Facebook/ Ambasada României în Statele Unite ale Americii

”Eveniment in premieră pentru țara noastră în Congresul SUA: România este lăudată pentru sprijinul acordat Ucrainei la un an de la invazie. Membri democrați și republicani ai Camerei Reprezentanților confirmă rolul strategic al României.

Sprijinul acordat de România Ucrainei începând din februarie 2022, când a debutat războiul de agresiune al Rusiei, a fost subiectul unei mese rotunde organizate în Congresul american, cu participarea unor membri ai Congresului și a unei delegații parlamentare române. Evenimentul, intitulat „Romania’s support to Ukraine in counteracting the Russian aggression”, a fost organizat de Ambasada României la Washington.

Reprezentanții Congresului american au subliniat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, a cărui soliditate a fost reconfirmată de cooperarea celor două state în contextul invaziei ruse în Ucraina.

Au prezentat sprijinul bipartizan pe care Congresul american îl oferă Ucrainei, continuarea eforturilor în acest sens fiind esențială pentru prezervarea ordinii internaționale bazate pe reguli.

Oficialii americani au recunoscut rolul proeminent asumat de România în gestionarea unei crize umanitare și de securitate cu reverberații puternice în regiune și la nivel global”, a transmis Ambasada României în Statele Unite ale Americii într-o postare pe Facebook.