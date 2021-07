Explozie puternică urmată de incendiu la Combinatul Chimic Azomureș! Un bărbat a fost transportat la spital

Puțin după miezul nopții, orașul Târgu Mureș a fost zguduit de o bubuitură puternică și asurzit de zgomotul înfiorător al unei explozii.

Una dintre instalațiile de producere a amoniacului a luat foc iar flăcările uriașe s-au văzut de la zeci de kilometri distanță.

În urma deflagrației, un om a fost rănit și a ajuns la spital. Locuitorii din zonă au fost avertizați printr-un mesaj RoAlert să rămână în casă.

Alarma s-a dat la ora 01:03. Un apel la 112 anunța că, în zona platformei Azomureș, sunt flăcări uriașe. În cartierele din vecinătate, dar și în satele din apropiere, oamenii au simțit că le fuge pământul de sub picioare.

”A cedat o conductă de gaze sinteză la intrarea în coloana de sinteză. Având în vedere presiunea mare în sistem, s-a depresurizat, conducta a explodat și tot gazul de sinteză a ieșit în atmosferă prin acea fisură. Având conținutul mare de hidrogen, gazul s-a autoaprins și a creat o flacără destul de mare în zonă”, a declarat un reprezentant al companiei.

Pompierii au ajuns la fața locului să stingă vâlvătaia. Polițiștii au restricționat accesul oamenilor în zonă.

”În jurul 01:00, explozie urmată de incendiu la stația de amoniac 3 din cadrul Combinatului Chimic Azomureș.

Intervin pompierii militari din cadrul ISU Mureș si Serviciul Privat Pentru Situații de Urgență din cadrul operatorului economic.

Incendiul este localizat, fără pericol de extindere si se intervine pentru lichidare.

In urma evenimentului a fost transmis un mesaj RO-ALERT de informare a populației din zona limitrofa a operatorului.

Nu există nici un pericol pentru populație sau personalul operatorului.

A fost o victima de sex masculin de aproximativ 50 de ani, cu o fractură de membru superior.

ISU Mureș a activat grupa operativa pentru gestionarea evenimentului”, se arată în comunicatul transmis de poliție.

Zece ambulanțe au însoțit echipele de intervenție. Din fericire însă, un singur om a fost rănit la picior și a avut nevoie de ajutor.

La scurt timp după explozie, reprezentanții Combinatului au ieșit cu un comunicat pe pagina de Facebook.

”Update 2:

Colegul nostru care a fost ranit a primit ingrijirile medicale si a fost externat din Serviciul de Urgenta. Au fost prezentate primele informatii ale cauzei incidentului tehnic, fiind vorba de fisurarea unei conducte prin care se transporta gaz de sinteza la presiune foarte mare. Operatorii instalatiei au aplicat procedurile specifice, au izolat din punct de vedere tehnic zona afectata si au oprit in siguranta instalatia Amoniac 3.

Update:

Cauza evenimentului a fost identificata de operatorii instalatiei. Nu se inregistreaza emisii de amoniac la nivelul platformei sau in afara ei. La fata locului se afla acum reprezentantii autoritatilor. Nu exista pericol pentru comunitate.

In timpul manevrelor de pornire a uneia dintre instalatiile de producere a amoniacului de pe platforma Azomures a avut loc o explozie, urmata de un incendiu. O persoana a fost ranita, a primit ingrijiri medicale la fata locului si este in afara oricarui pericol. Au intervenit pentru stingerea incendiului pompierii din cadrului serviciului propriu si cei de la ISU Mures. Situatia este acum sub control, este monitorizata de autoritati, instalatia unde a avut loc incendiul fiind oprita complet”, se arată pe pagina companiei.

Imaginile cu incendiul puternic au apărut imediat pe rețelele sociale.

Explozie la Azomures? Publicată de Dorin Timar pe Marţi, 6 iulie 2021

