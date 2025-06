După operațiunea "Pânza de păianjen", Ucraina anunță că a doborât un avion militar de top al Rusiei în Kursk. Cât costă un Sukhoi Su-35

Forțele aeriene ucrainene anunță că au doborât, sâmbătă dimineață, un avion de vânătoare Su-35, printre cele mai moderne din dotarea forțelor ruse, informează Agerpres.

"În această dimineață, ca urmare a unei operațiuni de succes a Forțelor Aeriene în direcția Kursk, un avion de luptă rus Su-35 a fost doborât", a transmis armata ucraineană pe aplicația de mesagerie Telegram.

Sursa citată nu a furnizat mai multe detalii.

Forțele ruse nu au comentat încă această chestiune.

Presa internațională menționează că nu a putut verifica în mod independent relatarea părții ucrainene.

Pe rețelele sociale au început să circule imagini cu epava unui avion de luptă doborât într-un câmp, însoțite de comentarii care susțin că este vorba de aparatul Su-35.

