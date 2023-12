"Să nu se folosească de mama mea cu politica lor". Fiica femeii care a murit în liftul blocat de la spitalul din Slatina, mesaj pentru prefectul Mario de Mezzo

Fiica femeii care a murit în liftul blocat de la spitalul din Slatina a transmis un mesaj pentru Mario de Mezzo, prefectul judeţului Olt, prin care i-a cerut să nu se folosească de cazul mamei sale în declaraţiile politice.

Tragedia s-a produs sâmbătă, la Sptalul Judeţean Slatina, acolo unde femeia în vârstă de 81 de ani se afla. Ea şi-a pierdut viaţa într-un lift care a rămas blocat între etajele spitalului, iar necropsia a stabilit că moartea a fost cauzată de multiplele boli de care aceasta suferea şi că nu există legătură de cauzalitate între deces şi faptul că pacienta a rămas blocată în lift.

Astăzi, prefectul judeţului Olt, Mario De Mezzo a postat un clip video pe Facebook în care a acuzat-o pe directoarea spitalului de moartea femeii.

Ulterior, fiica femeii care şi-a pierdut viaţa la spitalul din Slatina i-a trimis un mesaj prefectului prin care i-a cerut să nu se folosească de cazul mamei sale în bătălia sa politică.

"Toată lumea a fost alături de ea și alături de mine, au fost alături și de tatăl meu, acum patru ani, când s-a operat de anevrism. Eu nu am știut de acest scandal, nu am treabă cu nimeni, să nu se folosească de mama mea, cu politica lor. Nu am nevoie, vreau doar să o iau, să o îngrop creștinește. Starea era foarte gravă! Eu am fost la țară cu pregătiri, pentru că noi ne pregăteam de ce era mai rău. A fost transferată în Terapie Intensivă, la începutul lunii, se punea problema intubării, era cu rinichii la pământ, avea insuficiență renală gravă, boală neoplazică și alte afecțiuni! Era din ce în ce mai rău. Eu vreau să o duc la țară, noi avem totul făcut, vrem să o plângem pe mama. Nu vreau ca mama mea să fie o istorie, să se discute despre mama mea…o femeie atât de blândă, să ajungă așa o poveste. De o lună ne chinuim cu ea prin spital, era din ce în ce mai rău.

Nu te poți folosi politic de durerea unui om, când omul habar nu are, eu nu am nevoie de aceste lucruri, nu vreau să fiți în situația mea… Să-mi spună că poate o iau mâine pe mama, Doamne… sunt niște aranjamente, este la Medicină Legală, noi nu vrem, nu vrem să i se facă necropsia. Se face întuneric, vreau să stea o noapte în casa ei, avem și noi totul aranjat. Am venit dimineață împreună cu fratele meu, să facem cererea, să aflăm că este scandal, că s-a implicat și presa…", a declarat femeia pentru gazetanoua.ro.