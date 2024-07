Grindeanu îl contrazice pe Ciolacu: Nu se poate lucra noaptea, prin pădure, pe Valea Oltului

Sorin Grindeanu aduce clarificări cu privire la restricţiile de circulaţie de pe Valea Oltului. Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat la Antena 3 CNN cum s-a ajuns la decizia de a restricționa circulaţia rutieră pe Valea Oltului timp de o lună, pe timpul zilei. Mai mult, el a explicat şi de ce recomandarea premierului de a se lucra noaptea în acea zonă nu este posibilă.

"De ce am ales iulie-august? Pentru că este perioada pe care o putem folosi la maximum, şi nu riscăm un an de zile. Eu nu îmi permit să întârzii un an de zile. Următoarea fereastră de oportunitate ar fi în mai-iunie anul viitor. Poate mulţi care ar fi fost în locul meu ar fi luat decizia să amâne că sunt alegeri. Nu cred că este decizia corectă.

Decizia nu a fost luată peste noapte. Am cerut părerea la multe companii private dacă se pot face lucrări de acest tip. Dacă vrei să pui în pericol...că nici zece autostrăzi nu sunt mai importante decât viaţa unui om.

Toţi au recomandat această modalitate. Se lucrează maxim, se închide, se curăță şi se dă drumul circulației de la ora 20:00 la 06:00 dimineaţa. Sunt 8 echipe care lucrează pe cele 10 hectare care sunt în adiacenţa carosabilului. Deci nimeni nu îşi asumă să facă lucrări de acest tip sub trafic. Ştiu că este o decizie care provoacă nemulțumire, dar nu există altă soluţie dacă vrem să avem autostrăzi în România", a spus ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

Declarația lui Sorin Grindeanu vine după ce premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, că intenţionează ca o parte din lucrările de pe Valea Oltului să se facă noaptea.

„Nu este un protest pe Valea Oltului, este un disconfort. Am văzut nişte imagini că au căzut nişte stânci. Totuşi, viaţa este prioritară, ca şi în cazul drogurilor. Cred că dreptul la viaţă este primul drept pe care îl avem”, a spus, luni, şeful Executivului.

„Împreună cu domnul Grindeanu, analizăm ca parte din lucrări să se facă pe timpul nopţii, dar ele trebuie făcute, era evident că se va crea un disconfort. Nu putem risca viaţa şoferilor, să pice stânci pe ei”, a mai spus premierul Ciolacu.

Cât despre închiderea circulaţiei pe timpul zilei, el a precizat că era evident că se va crea un disconfort, dar că nu putem risca viaţa şoferilor, să pice stânci pe ei.

Rute ocolitoare anunțate de CNAIR

Circulaţia rutieră pe DN 7, Valea Oltului, se închide, începând de luni dimineaţă, timp de o lună.

Maşinile nu pot circula în intervalul 06:00-20:00, cu excepţia celor al instituţiilor de intervenţie, care vor fi însoţite de echipaje ale constructorului.

Riveranii beneficiază de două intervale speciale pentru a se putea duce/ întoarce de la serviciu. CNAIR a stabilit rute ocolitoare, de unde a ridicat orice restricţie, iar CFR a suplimentat numărul de garnituri.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat vineri mai multe rute ocolitoare pe unde va fi redirecţionat traficul pe perioada închiderii circulaţiei pe DN7 Valea Oltului, pe sectorul cuprins între km 242+600 şi km 250+000.

Astfel, variantele propuse pentru autovehiculele cu Masa Totală Maxim Autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone, aflate în tranzit, sunt următoarele: pentru relaţia Bucureşti - Veştem (Sibiu) şi retur, pe traseul Bucureşti - Ploieşti - DN1A - Braşov - DN 1 - Veştem - intersecţie cu DN 7; pentru relaţia Piteşti - Braşov şi retur, pe traseul Piteşti - DN73 - A3 - Râşnov - Braşov; pentru relaţia Bucureşti - A1 Simeria (precum şi zonele de vest, centru şi nord ale ţării) şi retur, pe traseul Bucureşti - A1 - Piteşti - DN7 - Râmnicu Vâlcea - DN67 - Târgu Jiu - DN66 - Simeria - Nod Rutier Simeria A1.

Totodată, pentru această relaţie sunt propuse şi următoarele variante alternative: Bucureşti - A1 - Piteşti - DN65 - DEx12 - Craiova - DN6 - Filiaşi - DN66 - Târgu Jiu - DN66 - Simeria - Nod Rutier Simeria A1; Bucureşti - A1 - Piteşti - DN65 - DEx12 - Craiova - DN6 - Dr. Tr. Severin - DN6 - Lugoj - A6 - Nod Rutier Lugoj A1; Bucureşti - DN6 - Alexandria - DN6 - Craiova - DN6 - Filiaşi - DN66 - Târgu Jiu - DN66 - Simeria - Nod Rutier Simeria A1; Bucureşti - DN6 - Alexandria - DN6 - Craiova - DN6 - Dr. Tr. Severin - DN6 - Lugoj - A6 - Nod Rutier Lugoj A1

Potrivit CNAIR, circulaţia vehiculelor rutiere între Râmnicu Vâlcea şi punctul de lucru de la km 242 + 600, precum şi între Sibiu/Boiţa şi punctul de lucru de la km 250+000, se va desfăşura pe DN7 conform reglementărilor legale în vigoare.

Astfel, pentru autovehiculele cu MTMA mai mică de 7,5 tone pot fi utilizate ca variante de ocolire drumurile naţionale şi judeţene din proximitatea sectorului închis circulaţiei pe DN7.

De asemenea, în intervalele orare 7:30 - 8:00 şi 16:30 -17:00, executantul lucrărilor va ridica temporar măsura de închidere a traficului, pentru a permite tranzitarea sectorului de drum de către riveranii care lucrează în localităţile din proximitatea acestuia. Trecerea autovehiculelor se va realiza sub supravegherea constructorului, astfel încât să fie eliminat riscul apariţiei oricărui eveniment care să pună în pericol integritatea participanţilor la trafic sau a personalului implicat în desfăşurarea lucrărilor.