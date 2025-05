Elon Musk a publicat o filmare în care robotul umanoid Optimus dansează. Ce l-au întrebat criticii

CEO-ul de la Tesla, Elon Musk, a publicat cu mândrie o filmare în care robotul umanoid Optimus dansează, iar imaginile au făcut furori pe social media, au relatat jurnaliştii de la The Economic Times. În timp ce unii dintre internauţi l-au lăudat pentru paşii pe care compania i-a făcut în dezvoltarea sa tehnologică, alţii l-au criticat, iar una dintre întrebări a fost: "Este real sau generat de AI?".

În vârstă de 53 de ani, Elon Musk a postat pe contul său de pe X o înregistrare în care Optimus, un robot umanoid dezvoltat de Tesla, execută câteva mişcări de dans groovy – un stil de dans plin de energie, ritm și fluiditate, caracterizat prin mișcări expresive și sincronizate cu muzica, potrivit The Economic Times.

Deşi mulţi dintre internauţi au apreciat coregrafia robotului umanoid Optimus, au existat şi unii sceptici. "Este real sau generat de AI?", a întrebat unul dintre cei neîncrezători. Un răspuns a venit direct de la proprietarul companiei Tesla, care a pus la descrierea clipului următorul mesaj: "Este real, în timp real". Inițial, Elon Musk a făcut postarea fără să scrie nimic.

Filmarea în care robotul umanoid Optimus dansează a fost urmărită de aproape 60 de milioane de oameni din întreaga lume în doar o zi de la postarea ei de către Elon Musk pe platforma X.

Sawyer Merritt, un investitor Tesla cunoscut, a făcut şi el publică o înregistrare cu Optimus, iar la descriere a notat: "Tesla a lansat un nou videoclip cu dansul robotului umanoid Optimus. Toate videoclipurile sunt reale și au o viteză de 1x".

