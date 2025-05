Explozie solară extrem de puternică: Semnale radio întrerupte în Europa, Asia și Orientul Mijlociu

Pe 14 mai 2025, Soarele a generat o erupție solară extrem de puternică, de clasă X, care provine dintr-o nouă zonă activă de pete solare, AR4087. Această explozie intensă a cauzat întreruperi majore ale semnalelor radio în mai multe regiuni, inclusiv în Europa, Asia și Orientul Mijlociu, zone aflate pe partea luminată a Pământului la momentul respectiv, relatează Space.com.

Erupția solară a atins apogeul la ora 4:25 EDT (08:25 GMT), provocând întreruperi semnificative ale semnalelor radio de nivel R3 în Europa, Asia și Orientul Mijlociu, regiunile aflate pe partea luminată a Pământului în acel moment, în timp ce regiunea se dovedește extrem de activă.

Erupțiile solare de această magnitudine sunt relativ rare, conform Centrului de Predicții Meteorologice Spațiale (SWPC) din cadrul NOAA. Aceste erupții sunt clasificate în cinci clase de intensitate: A, B, C, M și X – fiecare clasă superioară fiind de zece ori mai intensă decât cea anterioară. Erupția recentă, de clasă X, a atins o intensitate de X2.7, situându-se în partea inferioară a celor mai puternice tipuri de erupții solare.

Solar activity continues to increase. An M1.2 flare from a new region behind the NE limb at 07:45 UTC, followed by a strong X2.7 flare from AR4087 at 08:25 UTC. pic.twitter.com/3hkKBZtWCo

Explozia solară a emis un val de raze X și radiații ultraviolete extreme ce au ajuns la Pământ cu viteza luminii, ionizând instantaneu atmosfera superioară. Această modificare rapidă a dus la perturbarea comunicațiilor prin unde radio de înaltă frecvență.

Este posibil ca evenimentul să fi fost însoțit și de o ejecție de masă coronală (CME; nori uriași de plasmă solară și câmp magnetic lansați în spațiu în urma erupției), deși prezența unei astfel de ejecții nu a fost încă confirmată. Dacă o CME lovește câmpul magnetic al Pământului, aceasta poate genera furtuni geomagnetice și spectaculoase aurore. Totuși, deoarece regiunea AR4087 se află încă aproape de marginea discului solar, planeta noastră nu este momentan în calea directă a acestor posibile efecte, adaugă sursa.

Această situație ar putea evolua rapid, întrucât AR4087 se rotește treptat înspre partea orientată spre Pământ și deja a produs mai multe erupții.

"Activitatea devine tot mai intensă, mai ales pe măsură ce această regiune activă devine tot mai vizibilă. Același fenomen de auroră artificială tocmai a generat o erupție explozivă de magnitudine 5.3 în urmă cu câteva ore. Ce ne mai rezervă această auroră artificială în zilele următoare… rămâne de văzut", a relatat vânătorul de aurore artificiale Vincent Ledvina într-o postare pe X.

WOW, happening now: an X2.7 flare from AR 4087 rotating in. This is getting intense, especially as this active region turns closer into view. This same AR just produced an M5.3 flare a few hours ago.



What does this AR have planned over the next days… we’ll have to wait and see. pic.twitter.com/GAgJWi3bJV