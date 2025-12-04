Primăria Bucureşti investește 400 de milioane de euro în achiziţia de tramvaie, troleibuze şi modernizarea infrastructurii de transport

Primăria Bucureşti investește 2 miliarde de lei în achiziţia de tramvaie, troleibuze şi modernizarea infrastructurii de transport. Sursa foto: Antena 3 CNN

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, joi, că a semnat, împreună cu reprezentanţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, contractele de finanţare nerambursabilă prin Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027, în valoare de aproape 2 miliarde de lei (400 de milioane de euro), pentru modernizarea transportului public din Bucureşti, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Municipiului Bucureşti, finanţarea va permite achiziţia a 100 de troleibuze moderne şi nepoluante, a 63 de tramvaie noi, extinderea reţelei de tramvai pe Prelungirea Ghencea, prin realizarea unei linii noi de 5,8 km de cale dublă şi achiziţia a 16 tramvaie, modernizarea a aproximativ 50 km de linii de tramvai, precum şi a depourilor Titan şi Colentina.

"Astăzi a fost un moment important pentru Capitală şi sunt bucuros că am marcat finalul acestui mandat printr-o investiţie esenţială pentru viitorul oraşului. Am semnat cea mai mare finanţare europeană destinată transportului public din Bucureşti. Aproape 400 de milioane de euro vor fi investite în modernizarea liniilor de tramvai, reabilitarea depourilor şi achiziţia de noi tramvaie şi troleibuze. Pe lângă cele aproape 2 miliarde de lei finanţare europeană nerambursabilă, Municipiul Bucureşti a apelat la Banca Europeană de Investiţii pentru asigurarea cofinanţării.

BEI a aprobat o finanţare de 300 de milioane de euro pentru a susţine proiectele prioritare ale Primăriei Capitalei în domeniul mobilităţii şi modernizării transportului public de suprafaţă, precum şi proiecte esenţiale în domeniul termoficării", a declarat Bujduveanu, citat în comunicat.

El a subliniat că "această combinaţie de fonduri europene, împrumuturi externe şi resurse proprii oferă capacitatea de a realiza investiţii majore, imposibil de atins altfel".

Bujduveanu a precizat că demersul este rezultatul unei "munci susţinute, realizată de Primăria Capitalei şi ADR Bucureşti-Ilfov, şi care reprezintă un pas decisiv către un transport public modern, eficient şi mai puţin poluant pentru bucureşteni".

Dan Nicula, director general ADR Bucureşti-Ilfov, a afirmat că semnarea acestui contract este o realizare importantă pentru bucureşteni.

"Abordarea Primăriei, care valorifică inteligent un mix de fonduri europene nerambursabile şi resurse împrumutate, creşte semnificativ valoarea şi impactul investiţiei în dezvoltarea mobilităţii verzi. Acesta este un exemplu prin care fondurile europene se transformă, zi de zi, în soluţii reale pentru un Bucureşti mai prietenos, cu mobilitate modernă şi o calitate a vieţii mai bună pentru toţi locuitorii săi", a spus Nicula, conform comunicatului.