Un hacker român a furat 620.000 de dolari în criptomonede de la o companie din insulele Cayman

Potrivit DIICOT Iași, în perioada 28-31 ianuarie 2021, o societate comercială din insulele Cayman, al șaptelea operator de criptomonede la nivel mondial, a fost victima unei infracțiuni de fraudă informatică.

Hackerul a obținut acces total în sistemul informatic al societății respective prin codul API.

”Fondurile au fost transferate succesiv în mai multe adrese și portofele virtuale de criptomonede, în vederea ascunderii identității persoanei din spatele atacului, fiind astfel sustrase criptomonede în valoare totală de 620.000 de dolari.

Ulterior, criptomonedele au fost virate către mai multe adrese virtuale și direcționate către diferiți comercianți de monede virtuale, în vederea valorificării”, precizează DIICOT.

Bărbatul retrăgea sume mai mici de 10.000 de lei ca să nu fie nevoit să prezinte un document de identitate

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate din Iaşi, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi, fac cercetări în dosarul penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică şi spălarea banilor, relatează Libertatea.

Bărbatul a fost reţinut, în urma a două percheziţii domiciliare care au avut loc vineri.

În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au ridicat 7 telefoane mobile, 3 laptopuri, 5 stick-uri de memorie și 2 portofele electronice și suma de 10.800 lei. De asemenea a fost recuperată și suma de 40.000 lei, aflată în contul unuia dintre exchangerii de criptomonede.

Procurorii DIICOT Iaşi au dispus reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului care a accesat fără drept sistemul informatic al companiei din Insulele Cayman, urmând ca acesta să fie prezentat Tribunalului Iaşi, cu propunerea arestării preventive.

Insulele Cayman este unul dintre cele mai cunoscute paradisuri fiscale din lume, deoarece nu are impozit pe profit, nu are impozit pe veniturile personale și nu are impozit pe câștigurile de capital.

În octombrie 2019, Insulele Cayman a promis că până în 2023 va dezvălui identitățile fiecărei persoane care deține o companie acolo.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal