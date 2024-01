Noi declarații ale șefului ANPC despre tragedia de la Ferma Dacilor: "Am promovat jumări acolo. Nu mă consider vinovat"

Şeful de la Protecţia Consumatorilor spune din nou că nu are de ce să simte vinovat în cazul tragediei de la Ferma Dacilor. "Am fost acolo doar ca să promovez jumări", a declarat Horia Constantinescu.

”Nu mă consider vinovat cu absolut nimic. Cred că eventual ar putea fi luat în calcul... Nu știu... Am fost și la Notre Dame, de exemplu, și aș vrea să cred că nu a ars din cauză că am vizitat această catedrală.

Nu știu dacă neapărat eu sunt în măsură ca negând activitatea mea din ultimii șapte ani de zile fără pată să mă apuc, pentru că la un moment dat am promovat un produs românesc, nu structura de cazare, ci niște jumări, să mă apuc și să îmi fac o asemenea autocritică”, a declarat Horia Constantinescu, șeful ANPC.

Reamintim că pensiunea Ferma Dacilor era promovată pe rețelele sociale, chiar de șeful ANPC. Deși unitatea nu avea autorizație de la pompieri, Horia Constantinescu a scris pe pagina sa de Facebook, în urmă cu două luni, că știa de acest proiect din 2007 și că nicăieri nu a găsit o mâncare mai bună.

Pensiunea Ferma Dacilor din județul Prahova a ars din temelii, pe data de 26 decembrie 2023. În urma incendiului, mai multe persoane și-au pierdut viața.

”Ferma Dacilor, idee românească, produse românești, peisaje unice și oameni minunați!

Pentru idiocrați și hateri: acolo unde efortul, calitatea, ambiția și rezultatele merită promovate, o voi face, indiferent de discuțiile de doi lei, lansate în spațiul public.

Sunt prieten cu proprietarul de aproape 31 de ani! Cunosc acest proiect, încă din 2007, de când era o simplă idee! Dacă fiecare dintre noi s-ar gândi la produsele românești, măcar jumătate din cât o fac producătorii, acestea ar avea o șansă mult mai mare, în fața celor străine!

Vă pot spune, cu mâna pe inimă, că jumări, ca aici, nu găsiți nicăieri, în lume! Brânzeturile sunt producție proprie, ca de altfel 99 la sută dintre produse!

Această reclamă este în schimbul prieteniei, recunoașterii meritelor și faptului că prietenul meu pune România în farfurie!”, a scris Horia Constantinescu, pe pagina de Facebook.