A fost diagnosticată cu cancer în fază terminală și i s-a mai dat doar un an de trăit. Urma să se căsătorească cu iubitul ei, dar cu o zi înainte de nuntă, acesta a părăsit-o printr-un mesaj. Nimănui nu i-a venit să creadă ce motiv a invocat

Foto: Facebook

A fost diagnosticată cu cancer în fază terminală, iar medicii i-au mai dat doar un an de trăit. A fost momentul când iubitul ei a decis să o ceară de soție.

Doar că în ziua dinaintea nunții, tânărul i-a trimis un mesaj prin care anula totul.

Motivul? Emily Nicholson, 24 de an, fost model de profesie, luase în greutate 31 de kilograme în plus în doar șase săptămâni, din cauza medicamentației pe care o lua.

Drept pentru care Jamie Smith a decis să facă un pas înapoi. „Jamie mi-a spus că nu vrea să fie cu mine și că nu mă mai iubește de mult timp. Luni întregi a ieșit cu prietenii lui și, evident, eu nu am putut din cauză că eram bolnavă. A fost îngrozitor. Acum, nu mai simt nimic pentru el, m-a rănit, dar nu are rost să fiu supărată”, a povestit tânăra din York, potrivit The Sun.