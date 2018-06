O căprioară a ajuns într-o stație de metrou. Reacția pasagerilor - VIDEO

O căprioară a ajuns din greşeală într-o staţie de metrou din Washington. Animalul a parcurs în viteză culoarele şi platforma, a coborât pe şine şi a urcat în mai multe rânduri, căutând probabil o ieşire.

A reuşit să evite trenurile şi nici nu a atins linia electrificată.

Ghidată de angajaţii de la metrou, căprioara a reuşit să iasă la lumină.

Seems like *everyone* wants to get aboard the @Capitals train this morning! (Crystal City Station, 8:30 a.m. today -- this little guy somehow wandered into the tunnel & ended up at the station. Safely exited through the tunnel back toward DCA.) #OHDEER #ALLCAPS #WMATA #StanleyCup pic.twitter.com/3ibeGuYwUe