"Ecosistemul de pe Târnava Mică este practic distrus. Nu mai mişcă nimic". Şi-ar putea reveni tocmai peste 10 ani

"Ecosistemul este practic distrus la această oră", a spus şefa Gărzii de Mediu Mureş, Annamaria Szekely. Foto: Agerpres

Comisarul şef al Gărzii de Mediu - Comisariatul Judeţean Mureş, Annamaria Szekely, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, că ecosistemul din râul Târnava Mică este distrus, ca urmare a inundării Salinei Praid şi a concentraţiei mari de cloruri din apă, iar după stoparea poluării va avea nevoie de zeci de ani pentru a-şi reveni, scrie Agerpres.



"Ecosistemul este practic distrus la această oră. Cel puţin pe partea până la Bălăuşeri, nu prea mai trăieşte absolut nimic şi probabil şi mai jos este foarte, foarte afectat, dacă nu distrus. Noi am fost pe teren în fiecare zi, nu mai mişcă practic nimic. Noi n-am văzut mişcare pe Târnavă, monitorizări în foarte multe puncte, nici nu ştiu în câte puncte, nimic. În cât timp şi-ar putea reveni în cazul în care se stopează complet evacuările de sare? Atunci vorbim de zeci de ani (...) Fauna o să-şi revină în momentul în care are o floră. Flora o să revină în momentul în care microbiologic suntem stabili", a declarat şefa Gărzii de Mediu Mureş, Annamaria Szekely.



Potrivit comisarului de mediu, apa Târnavei Mici are o turbiditate ridicată şi în momentul în care, la începutul săptămânii, s-a putut vedea fundul râului, s-au văzut şi peştii morţi. Chiar şi castorii au început să moară.



"Situaţia, din păcate, este neschimbată. Apa are iarăşi turbiditate foarte mare. Noi, luni, am avut o zi în care am putut să vedem fundul albiei şi am văzut peştii morţi. Deocamdată n-au apărut la suprafaţă (...) În momentul de faţă, salinitatea conservă peştii. Momentan, problema de sănătate publică este contracarată de salinitate. Recomandăm populaţiei să nu consume peştii sub nicio formă. În momentul în care o să apară la suprafaţă, o să fie deja în stare de descompunere avansată şi vor mirosi", a mai spus Annamaria Szekely.



Prim adjunctul inspectorului-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş, colonel Cristian Buhăianu, a precizat că, în ultimele zile, cu sprijinul cisternelor venite de la alte judeţe, a fost asigurată alimentarea cu apă potabilă şi apă menajeră a populaţiei din zona afectată, la punctele amenajate de primării.



"La nivelul localităţilor afectate, în medie, au fost distribuiţi undeva la 1.200mc/zi, cantităţile diferă de la o zi la alta, dar foarte puţin. Sperăm ca în continuare să putem face faţă solicitărilor şi să nu fie probleme, astfel încât toată lumea să beneficieze în mod echitabil atât de apă potabilă, cât şi de apă menajeră. Totodată, continuă activitatea de distribuţie prin primării a apei potabile îmbuteliate către persoanele vârstnice, copii, bătrâni, persoane care nu se pot deplasa singure în vederea preluării apei potabile", a precizat colonelul Buhăianu.



Directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Mureş, Iuliu Moldovan, a precizat că instituţia continuă monitorizarea izvoarelor şi fântânilor publice din zona afectată, valorile fiind în limite normale. În plus, zilnic este monitorizată activitatea Spitalului Municipal Târnăveni, unde nu s-au înregistrat probleme din cauza apei potabile şi menajere.