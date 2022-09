Au tăiat panglica la inaugurarea unui pod, iar podul s-a rupt în două! Moment halucinant, surprins în direct, într-o țară din Africa

Ceremonia era ocazionată de inaugurarea unui mic pod menit să asigure localnicilor trecerea peste un râu în timpul sezonului ploios, undeva într-o zonă din Republica Democrată Congo.

Vechiul pod improvizat se scufunda adesea în timpul inundațiilor din această țară centrafricană cu circa 90 de milioane de locuitori, notează presa locală.

Așa că autoritățile au decis să facă altul nou.

În ziua inaugurării, mai mulți oameni se aflau pe micul viaduct, cu o lățime sub 2 metri.

La unul dintre capete a fost întinsă o panglică roșie, care urma să fie tăiată de unul dintre oficiali.

În timp ce oficialii se aflau pe pod, un alt grup de oameni s-a adunat jos, pentru a asista la inaugurare.

Podul s-a rupt în două, aparent din cauza greutății celor aflați pe el, exact în momentul în care a fost tăiată panglica.

În imaginile care au surprins dezastrul, o femeie care ținea foarfeca este trasă peste marginea podului în timp ce acesta se prăbușea.

This is the moment a bridge collapsed whilst being opened by officials in the Democratic Republic of Congo ⤵️ pic.twitter.com/5ej5U9WC3V