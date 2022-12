Serghei Lavrov, despre șocul pe care l-a avut când a încercat WC-ul de gen neutru la Summit-ul OSCE: "E inuman!"

Este vorba despre summit-ul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) de anul trecut.

"Scuzați-mă pentru detalii: în timpul pauzei am întrebat unde este toaleta. Mi s-a indicat o ușă pe care scria WC. Am întrebat 'Este pentru femei sau pentru bărbați?' Și mi-au spus: 'Avem totul la comun'.

Nu mi-a venit să cred, dar chiar așa era. N-aveți idee cât este de inuman. Pur și simplu, e inuman", a spus Lavrov (foto).

Sergei #Lavrov told of a shocking discovery of a gender-neutral toilet in #Sweden and told how "unhuman" it was. pic.twitter.com/H134ePI6ga

Cum era de așteptat, comentariile lui Lavrov au declanșat un val de reacții acide.

"Toaletele rusești adecvate nu sunt deloc neutre de gen, toată lumea are cel puțin două toalete acasă în Rusia, nu? Nu e ca și cum ucigașii ruși omoară în Ucraina pentru a avea măcar una, nu?", scrie @charlsofhaywood.

"BREAKING: rușii întâlnesc toaleta interioară la prima vizită în Europa", ironizează @ElimGarak93.

@jaroslav442 se declară nedumerit, pentru că declarația lui Lavrov nu elucidează un aspect esențial: a folosit ministrul toaleta neutră de gen, până la urmă, sau s-a abținut până la întoarcerea în Rusia?

@StGeorge_____ punctează că "Lavrov va avea surprize când va zbura cu avionul", în timp ce @ayseartun publică fotografia unei serviete diplomat și comentariul "(Lavrov) mai bine ar face precum stăpânul său", într-o aparentă referire la relatările presei occidentale cu privire la comportamentul lui Vladimir Putin peste hotare.

He might be better off doing what his master does pic.twitter.com/NOgc0PiNXF