Motivul pentru care Vladimir Putin se duce cu șase oameni după el la WC | Cazuri similare, instrumentate de CIA

Această precauție excepțională nu se aplică muritorilor obișnuiți, ci președintelui rus Vladimir Putin.

Urina și fecalele liderului de la Kremlin sunt recuperate de un membru al aparatului său de securitate în fiecare deplasare externă, potrivit publicației Paris Match, citată de site-ul The New Voice of Ukraine.

Jurnaliștii au găsit dovezi indirecte despre "treaba murdară" efectuată de însoțitorii lui Putin cu ocazia vizitei acestuia din 2019 în Arabia Saudită.

Între cei care merg cu Putin la toaletă, o aceeași persoană dotată cu servietă a fost reperată și în timpul unei vizite în Franța.

So here is the video of 6 people accompanying Putin into the bathroom. It takes that many, apparently. pic.twitter.com/HrGc6yJQ4q