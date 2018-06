Un francez a plecat într-o misiune istorică. Vrea să devină primul om care traversează înot Pacificul.

În vârstă de 51 de ani, Ben Lecomte şi-a propus să înoate zilnic câte opt ore, timp de şase luni, ca să traverseze cei 9.000 de kilometri între Japonia şi Statele Unite. Francezul va fi însoţit de o echipă de cercetători şi speră ca, prin acţiunea lui, să atragă atenţia asupra schimbărilor climatice.

Bărbatul se pregăteşte pentru călătorie de șase ani.

Ca să poată rezista în apele reci ale Pacificului, trebuie să consume zilnic 8.000 de calorii.

More than six years of preparations have lead to this moment. Finally really to start my swim across the Pacific Ocean. #theswim #benlecomtetheswim watch the live stream of my departure on @Seeker Facebook. @Discovery pic.twitter.com/TPJlz4tbEY