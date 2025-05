Bolojan, despre regretul de a nu fi candidat la prezidențiale și eșecul lui Crin Antonescu: Termenul nostru de valabilitate este scurt

Despre Crin Antonescu, Bolojan a spus că acesta "a avut o prestație bună", însă a fost perceput de electorat ca fiind din "politica veche" Foto: Agerpres

Președintele interimar Ilie Bolojan a declarat în timpul unui interviu la Observator Antena 1 că nu îi pare rău că nu a candidat la președinția României, pentru că a considerat mai important să își respecte înțelegerile și angajamentele pe care le avea. Întrebat și despre motivele pentru care candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, nu a ajuns în turul doi, Bolojan a spus că acesta "a avut o prestație bună", dar că s-a aflat "într-un tablou nepotrivit", și a fost perceput ca fiind depășit, adăugând că "termenul de valabilitate" al politicienilor este, în opinia sa, "destul de scurt".

Întrebat de jurnalista Alessandra Stoicescu la Observator Antena 1 dacă îi pare rău că nu a candidat la alegerile prezidențiale, Ilie Bolojan a răspuns:

"Nu îmi pare rău, cred că este important, pe de o parte, să ne respectăm înțelegerile și angajamentele pentru a construi încredere chiar și în politică și pe de altă parte, nu funcția este importantă, ci fiecare om acolo unde este, dacă își face datoria. Eu cred că țara nu se schimbă dintr-un singur punct, se schimbă din foarte multe puncte".

Totodată, Bolojan a spus că a dezvăluit că va vota cu Nicușor Dan pentru că așa este "responsabil".

"Eu, de fiecare dată, de peste 20 de ani de când sunt în politică, sigur, am susținut candidații partidului din care fac parte. Mi se pare o chestiune de fidelitate, de respect pentru partidul în care ești și atunci când nu au fost candidați ai partidului, de exemplu, într-un scrutin, totdeauna am anunțat electorii care au încredere în mine care este opțiunea mea. Nu încercând să-i manipulez, nu încercând să le fac sugestii. Dar cred că e o chestiune de responsabilitate ca, așa cum un parlamentar ar trebui evaluat și după inventarul modului în care a votat la fiecare lege, în așa fel încât să știe, a avut un discurs extraordinar într-o problemă în campanie, dar a votat total diferit. Apoi, în Parlament, cred că orice om politic responsabil trebuie să anunțe cu cine votează. Analizând cei doi candidați care au rămas în tura al 2-lea am anunțat și nu mă ascund asta, că eu voi vota cu Nicușor Dan la funcția de președinte al României," a explicat Bolojan.

La întrebarea dacă ar accepta să fie premier dacă câștigă Nicușor Da, președintele interimar nu a dat un răspuns direct, și s-a referit la importanța unei majorități în parlament pentru noul premier.

"Cred că ceea ce pot să spun în momentul de față este că primul-ministru al României depinde de câteva elemente. În primul rând, depinde de o majoritate parlamentară care să-l propună și deci noi avem în momentul de față un premier interimar, ceea ce nu cred că este bine, dar asta este situația în care se regăsește țara noastră și imediat după aceste alegeri. Este nevoie, pentru că avem o presiune de timp să se formeze o majoritate parlamentară care să susțină un premier," a explicat Bolojan.

Despre Crin Antonescu, Bolojan a spus că acesta "a avut o prestație bună", însă a fost perceput de electorat ca fiind din "politica veche".

"Eu cred că candidatul pe care l-am susținut, Crin Antonescu, a avut o prestație bună. E un om în care am spus, eu am avut încredere, pentru că îl cunosc de 20 de ani. Cred că o asociere cu blocul de partide de tip clasic nu i-a adus niciun avantaj," a spus Bolojan.

"Astăzi, dacă ești într-un tablou care uneori e nepotrivit, te costă foarte mult și așa cum ați spus și dumneavoastră, sunt foarte mulți oameni politici care a avut un parcurs bun, a avut o carieră bună, dar simplu fapt că fac, sunt într-o zonă de politică, au 10 ani vechime, sunt deja percepuți ca ca depășiți și au fost respinși ciclic de către români. Deci cred că asta nu l-a ajutat, altfel a avut o prestație civilizată, e un om așezat, un om responsabil, că eu consider și de aia am și votat în primul tur că ar fi fost un bun președinte pentru România. Dar trebuie să respectăm întotdeauna votul românilor. Asta este situația, și periodic, lumea politică trebuie să înțeleagă că există o capacitate limitată, există un anumit număr de ani în care cei care suntem în politică avem capacitatea de a livra. Termenul nostru de valabilitate este destul de scurt," a explicat președintele interimar.

În același interviu, președintele interimar Bolojan a avertizat că instabilitatea politică face mult rău economiei, comparând țara cu "un organism slăbit, care nu mai are anticorpi să se apere". Într-un interviu la Antena 1, Fostul lider al PNL a avertizat că România se află într-o situație bugetară dificilă și că are nevoie, mai mult ca oricând, să inspire ideea de credibilitate și stabilitate, subliniind că e nevoie de voință politică pentru a corecta aceste lucruri.