Instanța a decis: Andrew și Tristan Tate sunt liberi să părăsească România

Frații Tate pot circula oriunde în UE. Sursă foto: Profimedia

Instanțele românești s-au pronunțat în favoarea lui Andrew și Tristan Tate, ridicând restricțiile privind călătoriile lor în cadrul Uniunii Europene.

Această decizie a instanțelor românești este o „afirmare puternică a dreptului fundamental al clienților noștri la libera circulație, un principiu fundamental al Uniunii Europene”, transmis avocații fraților Tate.

Avocatul lui Andrew și Tristan, Eugene Vidineac, a declarat:

„Acceptăm și aplaudăm decizia de astăzi a instanței, pe care o consider o reflectare a comportamentului exemplar și a asistenței clienților mei. Andrew și Tristan sunt în continuare hotărâți să își reabiliteze numele și reputația; cu toate acestea, ei sunt recunoscători instanțelor pentru că au avut încredere în ei", a spus avocatul.

Pentru frați, care s-au confruntat cu restricții de circulație timp de aproape 2 ani, această hotărâre este o „ușurare binevenită”.

Andrew și Tristan Tate pot acum să călătorească liber în întreaga UE.

Andrew Tate: „Toţi banii mei sunt blocaţi. Nu am acces la maşinile mele"

La aproape doi ani de cand a fost începută anchetarea fraţilor Tate, Andrew susţine, în continuare, că el a făcut un mare bine României, promovând ţara noastră peste hotare.

Mai mult, Andrew Tate, susţine că acuzatiile care i se aduc sunt false.

Între timp, milionarul britanic nu are voie să părăsească România şi nu are acces la conturile şi maşinile de lux.

“Mă întreb deseori dacă cineva ia in considerare faptul că au trecut 2 ani si nimeni nu a văzut nicio victimă. Am stat într-o celulă, uitându-mă la ştiri cum spuneau că sunt o persoană rea, că am făcut atâţia bani, că sunt un infractor, că sunt un traficant de persoane, că o să vedem toate detaliile cazului ieşind la iveală. Doi ani mai târziu, şi in continuare nu e nicio victimă”, susţine Andrew Tate.

Acesta mai spune că mulţi oameni vin în România datorită lui.

“Eu am investit bani în România şi ei m-au aruncat într-o celulă, doi ani mai târziu tot nu sunt liber, tot nu pot ieşi din ţară, doi ani şi toţi banii mei sunt blocaţi, toate maşinile luate, toate bunurile sechestrate. Nimeni nu a văzut nicio victimă la ştiri nici măcar o dată. Singurele fete pe care le pot găsi sunt fete care spun că nu sunt victime.

Mă întreb daca trece cuiva prin minte, că după tot acest timp că am stat 4 luni în arest, am stat 8 luni în casa mea inchis, am fost blocat in oraş mai multe luni, acum nu pot părăsi România. Cât va mai dura treaba asta?

Doi ani din viaţa mea, doi ani în care nu mi-am văzut copiii pentru că sunt departe şi nu pot pleca să-i văd şi toată lumea stă şi spune că poate sunt vinovat. Vinovat de ce? Unde? Cine? Când? Cred că oricine cu un creier funcţional intelege cum funcţionează lumea. Şi dacă ajungi prea mare şi vorbeşti împotriva puterii, enervezi oameni”, a declarat Andrew Tate, pentru Antena 3 CNN.