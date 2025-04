ChatGPT își va putea aminti tot ce ați vorbit vreodată. Actualizarea nu va fi disponibilă pentru toate țările

OpenAI îi oferă lui ChatGPT un upgrade de memorie care îi permite să își amintească conversații vechi, chiar dacă nu i-ai cerut să le salveze, notează The Verge.

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a scris pe platforma X că chatbotul „poate acum să facă referire la toate conversațiile tale anterioare” și că această actualizare este în linie cu obiectivul companiei de a dezvolta „sisteme de inteligență artificială care să te cunoască pe parcursul vieții tale”.

we have greatly improved memory in chatgpt--it can now reference all your past conversations!



this is a surprisingly great feature imo, and it points at something we are excited about: ai systems that get to know you over your life, and become extremely useful and personalized.