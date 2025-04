Ungaria se retrage din Curtea Penală Internațională. Cum explică decizia șeful diplomației maghiare

Parlamentul ungar a votat pentru retragerea țării din Curtea Penală Internațională (CPI). Budapesta consideră că instanța și-a pierdut imparțialitatea.

„Parlamentul maghiar tocmai a votat pentru retragerea din Curtea Penală Internațională. Prin această decizie, refuzăm să facem parte dintr-o instituție politizată care și-a pierdut imparțialitatea și autoritatea”, a declarat ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, pe pagina personală de pe rețeaua socială X.

The Hungarian Parliament just voted to withdraw from the @IntlCrimCourt. With this decision, we refuse to be part of a politicized institution that has lost its impartiality and credibility. pic.twitter.com/C9dit8xaB8