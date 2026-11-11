MOTIVARE. De ce a decis iar Tribunalul să îl elibereze pe Georgescu, deși a stabilit că "există suspiciuni rezonabile de înșelăciune"

3 minute de citit Publicat la 11:51 11 Noi 2026 Modificat la 11:51 11 Noi 2026

Judecătorul de la Tribunalul București care a decis că nu se mai impune arestul preventiv în cazul lui Călin Georgescu a stabilit că arestul la domiciliu este "deopotrivă necesar și suficient". Foto: Agerpres

Judecătorul de la Tribunalul București care a decis că nu se mai impune arestul preventiv în cazul lui Călin Georgescu a stabilit că arestul la domiciliu este "deopotrivă necesar și suficient". Potrivit motivării soluției, "pericolul pentru ordinea publică s-a diminuat", au declarat surse judiciare. Totodată, judecătorul a arătat că până acum nu există nicio dovadă că Georgescu ar fi primit, direct sau prin intermediari, vreun folos din înșelăciune.

Potrivit judecătorului, starea de pericol pentru ordinea publică a fost diminuată, iar plasarea în arest la domiciliu este "necesară și suficientă", se arată în motivare.

Astfel, judecătorul a stabilit că la acest moment procesual plasarea în arest la domiciliu lui Georgescu este "deopotrivă necesară şi suficientă pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal, împiedicarea sustragerii inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni."

Judecătorul subliniază însă că există "suspiciunea rezonabilă că Georgescu a comis infracțiunile de înșelăciune", în dauna persoanei vătămate SC Real Concrete Land SRL, reprezentată legal de Răzvan Leu, "fără să existe indicii că în aceeaşi formulă s-a încercat ori s-a reuşit inducerea în eroare a altor persoane."

De asemenea, potrivit motivării, judecătorul a stabilit că "nu există nicio dovadă că Georgescu a primit vreun folos patrimonial din comiterea infracțiunilor de care e acuzat", au declarat sursele citate.

Datele primite din Elveția arată că o parte din banii depuși ca garanție de Răzvan Leu au ajuns la Massimiliano Arena (aproximativ 53.700 de euro), la Ionel Rusen (circa 6.000 de euro) și la soția acestuia (aproape 158.500 de euro). Potrivit judecătorului, nu există însă nicio dovadă că Georgescu ar fi primit vreun ban. Totuși, deși neagă acuzațiile, Georgescu i-a trimis lui Leu 118.000 de lei prin socrul său, în octombrie 2023, iar Rusen i-a virat 900.000 de lei în mai 2022, se mai arată în motivare.

Judecătorul a mai stabilit că nu există indicii că Georgescu a încercat să afecteze buna desfășurare a anchetei.

Tribunalul Bucureşti a decis, luni, să înlocuiască arestul preventiv al lui Călin Georgescu, cu arestul la domiciliu. Hotârărea poate fi atacată la Curtea de Apel București, așa că Georgescu rămâne în arest până când această instanță va lua o hotărâre.

"Prin încheierea din data de 09.11.2026, pronunțată în dosarul nr. 46441/3/2026 al Tribunalului BUCUREŞTI, s-a admis cererea formulată de inculpatul G.C. de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri. Totodată, s-a dispus punerea în libertate a inculpatului G.C., dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză", se arată hotărârea judecătorilor Tribunalului.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

De atunci, el a încercat să scape de arest obţinând decizii favorabile la tribunal, toate fiind întoarse ulterior de magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia. Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.