Recunoşti fetiţa din imagine? Astăzi este o cântăreaţă extrem de iubită

Fetița din imagine are o poveste de viaţă pe cât de incredibilă, pe atât de frumoasă. Astăzi este unul din cei mai apreciați artiști din România.

Sursa foto: Facebook Lidia Buble

Vedeta a împărtășit de-a lungul timpului imagini de colecție din copilărie, iar cei mai mulți s-au bucurat să o vadă pe băncile școlii. O recunoști?

S-a născut pe 9 iunie 1993, la Deva, într-o familie numeroasă cu 11 fraţi și surori. De la o vârstă fragedă şi-a manifestat pasiunea pentru sport şi muzică.

Şi-a exersat talentul vocal cântând în corul bisericii penticostale "Emanuel" din Deva, la care tatăl ei este pastor (n.r. slujitor de ceremonii religioase). Despre cine este vorba? Puțini au recunoscut personajul. Iată câteva imagini de colecție din copilăria Lidiei Buble.

“Am cântat în corul familiei de la patru ani. Am cântat acolo de mi-au sărit balamalele. Tata a aflat de la vecini că am început să cânt. El nu ştia că eu m-am lansat în muzică, nu prea i-a convenit lui pentru că la un moment dat să mă sărut cu un băiat în videoclipul meu”, a mărturisit artista într-un interviu acordat pentru cancan.ro .

Lidia Buble a terminat Colegiul Național Sportiv „Cetate Deva”. Apoi, s-a înscris la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pe care a și absolvit-o după trei ani, dar nu a profesat niciodată în domeniu.

„Am făcut atletism și gimnastică aerobică, dar mai mult atletism. Niciodată nu m-am gândit: "Eu când o să fiu mare, îmi doresc să fiu cântăreață", a spus artista potrivit unica.ro.

Până să ajungă una dintre cele mai cunoscute artiste din România Lidia a avut multe joburi în diferite locuri pentru a avea susținere financiară.

„Am venit în București la facultate. (…) Am intrat pe internet și-am zis să-mi caut un job în București. Așa a făcut Dumnezeu, cum am intrat am văzut un anunț în care se căuta o bonă. (…) Am lucrat un an și ceva ca bonă pentru două fetițe. După aceea am lucrat ca manager de vânzări auto.

Total opusul. Trebuia să vând mașini. N-am stat mult acolo. N-aveam prieteni în București și mă gândeam ce voi face. Într-o zi a venit un domn și m-a întrebat dacă eu cânt, că am o voce plăcută, am un timbru deosebit”, a mai povestit artista sursei citate.

Şi-a început cariera muzicală la vârsta de 20 de ani după ce piesa 'Noi simțim la fel' cântată alături de Adrian Sînă a intrat în toate topurile muzicale din România.

Piesele de succes ale Lidiei Buble

Printre piesele Lidiei Buble, care au cunoscut, pe rând, succesul în rândul fanilor, se numără:

Noi simțim la fel (2014 feat. Adi Sînă)

Kamelia (2014)

Le-am spus și fetelor (2015)

Mi-e bine (2016)

Secrete (2017)

Sub apă (2018)

Lacătul şi femeia (2019)

Draga mea, Ochii tăi, Por Amor (2022)

Astăzi este cunoscută pentru muzica ei, dar și pentru faptul că a format un cuplu timp de 5 ani cu Răzvan Simion, prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

În vara anului 2020 cei doi au decis să se despartă, dar au continuat să aibă o relație profesională, Răzvan Simion fiind managerul ei.

„Omul de la care am învățat cele mai multe pe toate planurile a fost Răzvan. El m-a învățat și foarte multă muzică, pentru că știe multă muzică, deși este prezentator TV. M-a învățat foarte multă muzică și nu numai. Are gusturi rafinate. Artista pe care o îndrăgesc cel mai mult și pe care regret că nu am cunoscut-o și auzit-o live este Laura Stoica. Este artistul meu de suflet”, a spus Lidia Buble, în cadrul unei emisiuni, potrivit libertatea.ro.

Lidia Buble s-a lansat și în afaceri, iar anul trecut și-a lansat și propriul parfum, o altă pasiune pe care o are încă din copilărie.