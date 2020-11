Filmul tragediei din salonul morţii. Şeful secţiei ATI povesteşte ce i-au spus medicul erou şi asistenta căreia i-a luat foc combinezonul

La 18.53 m-a sunat o asistentă. I-am răspuns. În acelaşi timp m-a sunat managerul. M-a întrebat dacă e adevărat. Mi s-a părut, iniţial, că n-are cum să fie adevărat. Din câte îmi amintesc, era ceva de genul "Arde un salon, dr. Denciu este ars". Mi-a spus că e haos (...) Am plecat spre spital, am găsit sirene, pompieri, zgomot. De la intrarea în secţie, funingine, apă, fum până în salon. Evacuaseră deja pacienţii din salonul respectiv. Am intrat în salonul celălalt, unde erau pacienţii viabili. Primul pacient a plecat în momentul în care am intrat eu în UPU (Unitatea de Primiri Urgenţe) ... Voiam să văd exact care este situaţia. Cred că am ajuns după 12 - 15 minute de la apel. Nu era timp atunci de întrebări. Dr. Borş transporta pacienţi. Avea faţa neagră, privirea îngrozită. Primul salon era intact. Holul era - v-am spus - negru. Iar în salonul celălalt nu se vedea nimic. Am coborât în UPU cu pacienţii, acolo se aflau şi cadrele medicale afectate cel mai serios, colegul nostru (Cătălin Denciu, n.r.), care am înţeles că a încercat să stingă incendiul. Ne-am împărţit, am chemat oameni de acasă, au venit şase medici. Colegul nostru primise nişte calmante. Era conştient. Răspundea la întrebări, a fost transportat pentru investigaţii la CT (computer tomograf). Când a revenit, într-un moment mai calm, l-am mai întrebat. Pe asistentă am insistat un pic mai mult, ea mi-a povestit succesiunea...

Cătălin Denciu şi alţi colegi au intrat cu extinctoarele în salonul în flăcări