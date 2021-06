Bătaie cu topoare şi cuţite în stradă, la Topliţa. 11 scandalagii au fost săltaţi de Poliţie

Un bărbat din municipiul Toplița a sunat la 112, duminică, și a anunțat că în zona Pieței Agroalimentare are loc un scandal în care sunt implicate peste 10 persoane.

11 scandalagii s-au luptat printre tarabe, chiar în mijlocul străzii, după ce două femei s-ar fi atacat. Furia agresorilor s-a îndreptat şi către maşinile din zonă, astfel că trei oameni au ajuns cu răni la spital, iar patru autoturisme au fost vandalizate.

A fost nevoie de intervenţia trupelor speciale ale Poliţiei pentru a calma spiritele.

11 dintre participanţii la luptă au fost săltaţi de mascaţi şi duşi la secţie pentru audieri.

Filip Gheorghe, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, a intervenit în direct la Antena 3, unde a vorbit despre acest incident.

"Dintre toate persoanele implicate, noi am condus la sediul Poliţiei 11 persoane. Am fost sesizaţi mai întâi despre provocarea unui scandal în spaţiul public. Acolo s-a intervenit, dat fiind numărul participanţilor sesizaţi ca fiind implicaţi acolo, am intervenit cu grupe de la serviciul nostru pentru acţiuni speciale din cadrul IPJ Harghita, dar şi cu o grupă de jandarmi. Colegii noştri ne-au sprijinit pentru restabilirea ordinii publice, au fost identificate foarte rapid toate persoanele implicate. 11 dintre acestea au fost imobilizate şi conduse la sediul Poliţiei Municipiului Topliţa pentru cercetări. Sigur că prima noastră grijă a fost să împiedicăm ca acest conflict să degenereze şi să împiedicăm fireşte, să fie persoane vătămate. Aşa se face că, în afara celor care fuseseră deja vătămate, din fericire şi acelea uşor, până la sosirea noastră, nu au mai fost vătămări suplimentare de persoane. Cei care au suferit leziuni au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, dar cercetările noastre continuă", a declarat Filip Gheorghe, purtător de cuvânt IPJ Harghita, duminică, în exclusivitate la Antena 3.

În cauză s-a întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal