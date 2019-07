Incident revoltător în Vaslui! Trei minori dintr-un centru de plasament au fost sechestrați și bătuți de un bărbat

Caz şocant în judeţul Vaslui! Trei minori au fost sechestraţi într-o maşină şi bătuţi de un bărbat.

Unul dintre băieţi, în vârstă de 17 ani, a fost lovit cu un ciocan în zona capului.

Cei trei băieţi provin dintr-un centru de zi al DGASPC Vaslui, iar bărbatul i-ar fi acostat pe stradă.

Bogdan Gheorghiţă, purtător de cuvânt IPJ Vaslui- „Trei minori, cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, au fost agresați de către o persoană. Am demarat imediat cercetările. În cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și lipsire de libertate în mod ilegal. În cauză a fost identificată o persoană bănuită de săvârșirea acestor fapte. În acest moment colegii mei îl audiază. Cercetările sunt efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui”.