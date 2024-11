O bătrână a murit într-un accident după ce nepoata care voia să o ducă la medic a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un copac

O femeie de 75 de ani a murit într-un grav accident de circulaţie produs de nepoata sa care se oferise să o ducă pe bătrână la medic pentru analize. FOTO Antena 3 CNN

Un gest de bunăvoinţă s-a transformat într-o tragedie. O femeie de 75 de ani a murit într-un grav accident de circulaţie produs de nepoata sa care se oferise să o ducă pe bătrână la medic pentru analize. Tragedia a avut loc în localitatea Ibănesti Pădure din județul Mureș după ce şoferiţa a pierdut controlul maşinii în timp ce încerca să o ajute pe bunica să să își pună centura de siguranţă. Au intrat direct într-un copac, iar mai apoi au plonjat cu autoturismul într-un pârâu.

Momentul impactului a fost observat de un martor care a sunat imediat la 112. Potrivit primelor informaţii, tânara de 21 de ani luase de puţin timp permisul. Mai mult, în zona în care a avut loc accidentul, drumul era umed.

Vecin: S-a ridicat, a zis să așeze ceva la bunica să și când s-a aplecat a tras și de volan și a intrat în pom și intrat acolo.. Când a căzut, doamne, am auzit bubuitură am zis a căzut ceva și îi spun soției să se ducă la casă la mama, că am crezut că a picat ceva acolo și a spus soția mea că nu e nimic și că doar se aude strigând și când am venit aici deja ieșea față de acolo.

Femeia de 75 de ani a murit pe loc.

Mate Aurica purtător de cuvânt al IPJ Mureș: Conducătoarea unui autoturism care se deplasa pe drumul județean ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, iar în acel moment ar fi intrat într-un copac, ulterior autoturismul a plonjat într-un pârâu.

Şoferiţa de 21 de ani a fost testată cu aparatul etilotest, însă rezultatul a fost negativ. Tânăra a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar pe numele ei a fost deschis dosar penal de ucidere din culpă.