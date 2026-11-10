Pasajul Unirii din București se închide două nopți la rând. Ce restricții de trafic se anunță în centrul Capitalei

1 minut de citit Publicat la 17:52 10 Noi 2026 Modificat la 17:52 10 Noi 2026

Restricții de circulație în Pasajul Unirii din București. Sursa foto: Hepta I Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Circulaţia rutieră va fi restricţionată temporar, în nopţile de marţi spre miercuri şi de miercuri spre joi, în Pasajul Unirii şi pe Şoseaua Olteniţei, din Sectorul 4, pentru desfăşurarea unor lucrări de igienizare şi plantare de arbori, a anunţat marţi Primăria Sectorului 4.

Autoritatea locală a transmis, marţi, printr-o postare pe Facebook, că lucrările de igienizare a Pasajului Unirii vor fi realizate de societatea Totul Verde, în ambele nopţi, în intervalul orar 23:00 - 05:00.

Astfel, în noaptea de marţi spre miercuri, în intervalul orar 23:00 - 05:00, lucrările de igienizare se vor desfăşura pe sensul de deplasare Budapesta - Universitate. Se va restricţiona accesul autovehiculelor în Pasajul Unirii, începând de la ultima poartă de gabarit, pe sensul de deplasare către Universitate.

Traficul rutier va fi deviat de pe benzile 3 şi 4 către benzile 1 şi 2, pentru asigurarea continuităţii circulaţiei pe traseul de suprafaţă.

În noaptea de miercuri spre joi, în intervalul orar 23:00 - 05:00, lucrările de igienizare se vor desfăşura pe sensul de deplasare Universitate - Budapesta. Se va restricţiona accesul autovehiculelor în Pasajul Unirii, pe sensul de deplasare Universitate către Budapesta.

Traficul rutier va fi deviat pe traseul de suprafaţă, începând de la intersecţia bulevardului I.C. Brătianu cu strada Doamnei, astfel încât să fie evitat accesul în pasaj pe durata executării lucrărilor.

Pe întreaga durată a intervenţiilor, societatea Totul Verde va sigura semnalizarea rutieră corespunzătoare, atât în zonele în care se instituie restricţii de circulaţie, cât şi pe traseele pe care traficul rutier este deviat.

De asemenea, în noaptea de marţi spre miercuri, societatea Totul Verde va desfăşura lucrări de plantare a arborilor pe Şoseaua Olteniţei, pe tronsonul cuprins între intersecţia cu şoseaua Vitan-Bârzeşti şi strada Cheile Turzii, cu instituirea unor restricţii temporare de circulaţie pe banda 1, în intervalul orar 23:00 -05:00.

Pe întreaga durată a desfăşurării lucrărilor, societatea Totul Verde va asigura semnalizarea rutieră corespunzătoare a zonei de intervenţie, prin utilizarea platformelor de semnalizare, a gardurilor de protecţie, a balizelor şi a lămpilor de semnalizare luminoasă, astfel încât zona de lucru să fie delimitată şi semnalizată corespunzător, iar siguranţa participanţilor la trafic să fie asigurată în permanenţă.