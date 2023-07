"Nu au fost transportați cu cearșaful, au plecat pe picioarele lor": Prefectul din Gorj a aflat, în sfârșit, ce s-a întâmplat cu bătrânii din căminul clandestin de la Țicleni

După ce marți dimineața, prefectul din Gorj, Iulian Popescu, nu a știut să spună unde au ajuns bătrânii relocați luni seara de la căminul neautorizat din Țicleni, câteva ore mai târziu, acesta a explicat, la Antena 3 CNN, ce au găsit echipele trimise din nou în teren pentru verificări.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Prefectul Iulian Popescu a precizat că, în acest moment, la căminul de la Țicleni nu se mai află cazat niciun bătrân dintre cei găsiți acolo cu o seară înainte.

"Din informațiile pe care le avem în acest moment, nu mai există niciuna dintre cele șapte persoane în centrul respectiv. Șase au fost preluați de către aparținători și unu au fost preluat de către centrul de asistență socială dintr-o localitate a județului Gorj.

Am dispus această verificare, am folosit chiar și colegi din cadrul biroului prefectului care i-au sunat pe toți din această lipsă de persoane aparținătoare, am avut discuții cu ei, totul este bine. Sunt pe raza județului Gorj, dar și în Hunedoara sau Dolj, din declarațiile acestora.

Din informațiile pe care le avem, și am discutat cu persoanele aparținătoare, acestea au decis să evite contactul cu presa și au plecat pe picioarele lor. Nu au fost transportate cu cearșaful, au plecat pe picioarele lor. Nu avem informații că au plecat prin vie. Am primit informații că acești oameni au plecat pe picioarele lor, însoțiți de către aparținători.", a spus Iulian Popescu, la Antena 3 CNN.

Sunt anchete acum la Gorj, după ce au aflat că o parte dintre bătrânii aflași în centrul clandestin au fost ascunși în altă casă, arunci când au autoritățile au venit să verifice dacă masura de relocare a fost aplicată.

Aseară se știa că niciun bătrân nu se mai află în locația închisă. Astăzi, însă, după mai multe verificări, reporterii Antena 3 CNN au aflat că bătrânii nu au fost relocați, ci mutați în casele rudelor patronilor azilului fantomă.