"Este adevărat că am datorii mari la oameni": Un preot din Vaslui este acuzat că a jucat banii enoriașilor la păcănele

Un preot din județul Vaslui este acuzat că a jucat banii enoriașilor la păcănele, după ce a împrumutat bani de la peste 20 de persoane.

Preotul Daniel Pleșu, din parohiile Hălărești și Siliștea, comuna Iana, județul Vaslui, este acuzat că a luat zeci de mii de lei de la oamenii de comună și nu i-a mai restituit. Enoriașii îl acuză că ar fi jucat banii la păcănele.

Preotul se apără și spune că nu a pierdut banii la jocuri de noroc, dar recunoaște că are datorii la enoriași. El spune că are probleme după ce s-a "încurcat cu un cămătar".

"Nu este chiar așa, cum spune lumea, se exagerează! Nu i-am spus femeii care a decedat că o să o îngrop eu de banii datorați, nici pomeneală! (...) Este adevărat că am datorii mari la oameni, dar mi-am cumpărat o casă și m-am încurcat cu un cămătar! (...)

S-au tot acumulat datoriile și (...) și s-a ajuns la o sumă consistentă și pierdeam apartamentul. Și atunci a trebuit să mă împrumut, din stânga, din dreapta, ca să-i dau cămătarului dijma. Din cauza asta am ajuns în situația de față.

Înțeleg că oamenii de unde am împrumutat bani sunt nemulțumiți, dar am să vorbesc cu ei și am să le spun că le dau banii înapoi. Recunosc, am făcut o greșeală, într-adevăr, pe care mi-o asum. Faptul că se aude că joc la păcănele nu este real!", a declarat preotul Daniel Pleșu pentru Vremea Noua.