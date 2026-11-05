Primăria Sectorului 3 plantează, zilnic, aproximativ 200 de copaci în parcuri, locuri de joacă, parcări și grădinile blocurilor

2 minute de citit Publicat la 13:19 05 Noi 2026 Modificat la 13:19 05 Noi 2026

Campania de plantări din această toamnă urmărește completarea și refacerea vegetației în mai multe zone ale Sectorului 3. Foto: Primăria Sectorului 3

Primăria Sectorului 3 desfășoară o amplă campanie de plantări, echipele din teren plantând aproximativ 200 de arbori în fiecare zi. După ce în sezonul precedent a fost depășit pragul de 20.000 de arbori plantați, lucrările continuă în parcuri, locuri de joacă, parcări și grădinile blocurilor, cu prioritate în zonele în care vegetația a fost afectată de lucrările de termoficare sau în care arborii uscați au fost îndepărtați, potrivit unui comunicat oficial.

Campania de plantări din această toamnă urmărește completarea și refacerea vegetației în mai multe zone ale Sectorului 3, în special în spațiile intens utilizate de locuitori. Echipele intervin zilnic pentru plantarea unor noi arbori, atât în zonele în care există deja vegetație, cât și în spațiile care au nevoie de mai multă umbră și suprafețe verzi. O atenție deosebită este acordată locurilor de joacă, parcărilor și grădinilor blocurilor, unde arborii contribuie la reducerea disconfortului termic în sezonul cald și la îmbunătățirea condițiilor de mediu.

Tei, platani și arțari plantați în Sectorul 3

În actuala campanie au fost plantați tei și platani, iar în ultima perioadă au fost introduse și mai multe varietăți de arțar: Acer freemanii, inclusiv varietatea „Autumn Blaze”, Acer platanoides (paltin de câmp) și Acer pseudoplatanus (paltin de munte).

Diversificarea speciilor plantate contribuie la dezvoltarea fondului vegetal și la îmbunătățirea aspectului spațiilor publice, urmărindu-se adaptarea arborilor la condițiile specifice fiecărui amplasament.

› Vezi galeria foto ‹

O componentă importantă a campaniei o reprezintă plantarea arborilor în locurile în care aceștia au fost îndepărtați în urma lucrărilor de modernizare sau de intervenție asupra rețelelor de utilități, majoritatea fiind afectați de lucrările de înlocuire a rețelelor de termoficare. Plantări se desfășoară și în parcările amenajate sau modernizate, unde arborii vor contribui, odată cu dezvoltarea coroanelor, la umbrirea suprafețelor și la reducerea temperaturilor resimțite în timpul verii.

În același timp, sunt completate spațiile verzi din jurul blocurilor și din apropierea locurilor de joacă, pentru a oferi locuitorilor zone mai bine protejate de soare.

Arbori noi și în Parcul IOR

Lucrări de plantare au fost realizate și în Parcul IOR, inclusiv în amplasamentele de unde au fost îndepărtați arborii uscați. În aceste zone, echipele au plantat arbori noi pentru a înlocui exemplarele pierdute și pentru a reface treptat vegetația parcului. Intervențiile sunt importante atât pentru menținerea fondului vegetal, cât și pentru asigurarea continuității zonelor umbrite, frecventate zilnic de numeroși locuitori ai Sectorului 3.

Campania actuală continuă programul de plantări desfășurat în ultimii ani în Sectorul 3. În sezonul precedent, administrația locală a depășit pragul de 20.000 de arbori plantați, în cadrul intervențiilor realizate în parcuri, locuri de joacă, pe aliniamente stradale și în alte spații publice.

Ritmul actual, de aproximativ 200 de arbori plantați zilnic, permite continuarea acestui program și completarea vegetației în zonele în care există un deficit de arbori.

Plantările vor continua în perioada următoare, în funcție de condițiile meteorologice și de amplasamentele identificate, cu obiectivul de a extinde suprafețele umbrite și de a îmbunătăți confortul locuitorilor Sectorului 3.