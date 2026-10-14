Proiect unic în țară: Un viaduct din timpul Austro-Ungariei va fi transformat în promenadă. Investiție de 25 milioane de lei la Sovata

Primăria a câștigat o finanțare de peste 25,1 milioane de lei prin Programul Tranziție Justă 2021-2027. FOTO: Agerpres

Un viaduct construit în perioada Austro-Ungariei, abandonat de aproape trei decenii, va fi transformat într-o promenadă panoramică la Sovata, printr-un proiect de peste 25 de milioane de lei, finanțat din fonduri europene. Inițiativa vizează reconversia unei structuri feroviare vechi de aproximativ un secol într-un spațiu verde și pietonal, care va păstra arhitectura originală și va extinde infrastructura turistică a stațiunii, potrivit Agerpres.

Modernizarea viaductului fostei Căi Ferate înguste din Sovata, pentru care Primăria a câștigat o finanțare de peste 25,1 milioane de lei prin Programul Tranziție Justă 2021-2027, este un proiect unic în țară de reconversie a patrimoniului industrial, a declarat primarul Fülöp László Zsolt.

„Este un proiect major de reconversie a patrimoniului industrial, prin care structura veche de aproape un secol, abandonată de circa trei decenii, este transformată într-un coridor urban sustenabil și traseu pietonal panoramic. Dorim reabilitarea completă a structurii podului-viaduct și a terasamentului fostei căi ferate pentru a crea o zonă de promenadă la înălțime, deasupra principalei artere rutiere de intrare în orașul Sovata. Proiectul constă în modernizarea pilonilor viaductului și a întregului aliniament al fostei căi ferate înguste din Sovata. (...) Zona se va transforma într-un spațiu verde, pietonal, utilizabil chiar și pentru cicloturism, dotat cu iluminat public și multă verdeață. Se vor păstra aspectul și arhitectura veche de acum 100 de ani care se practica la căile ferate”, a transmis presei primarul orașului Sovata, Fülöp László Zsolt.

Potrivit edilului, contractul de finanțare este semnat din decembrie anul trecut, acum fiind în derulare licitația pentru desemnarea executantului.

„Este un proiect destul de complex. Pilonii vor fi modernizați din punct de vedere structural, chiar și grinzile metalice care se află acolo de 100 de ani; fiecare pilon va fi reabilitat. Va fi un proiect unicat. Acest traseu n-a mai fost folosit din anii '70. După ce a fost închis traficul feroviar pe linia îngustă între Sovata și Praid, aici nu s-a mai circulat. La un moment dat se mai mergea pe jos, dar după ce structura a început să reprezinte un pericol pentru siguranța oamenilor, accesul a fost închis. Au fost multe zvonuri că va fi demolat, dar noi am căutat și am găsit surse de finanțare. Sunt ferm convins că va fi modernizat și va fi un lucru inedit. Licitația este deja în derulare, s-au depus solicitări de clarificare și avem în jur de nouă firme care sunt în competiție. Ne bucurăm pentru că acest lucru demonstrează un interes crescut. Lucrarea fiind destul de complexă, sperăm să câștige un constructor capabil, atât din punct de vedere financiar, cât și din perspectiva experienței similare, care să poată duce la bun sfârșit această provocare”, a subliniat Fülöp László Zsolt.

Licitația poate să dureze până la un an, în funcție de clarificările solicitate, iar după atribuirea contractului, executantul are la dispoziție doi ani și jumătate pentru finalizarea proiectului.

„Per total, putem spune că, de la semnare și până la finalizarea proiectului, avem un termen rezonabil de 4 ani. Dacă am semnat contractul anul trecut în decembrie, noi sperăm ca până la sfârșitul anului 2029 lucrarea să fie finalizată sau poate chiar mai devreme”, a precizat edilul.

Fülöp László Zsolt a mai spus că există un astfel de viaduct la Borsec, însă nu cunoaște stadiul în care se află, dar, din câte știe, nu mai există un proiect similar în țară.

„Aceste viaducte au fost construite în perioada Austro-Ungariei, iar după Primul Război Mondial astfel de structuri nu s-au mai făcut. Un lucru foarte interesant este că au ieșit din garanție după 100 de ani, mai exact în 2014, așa cum fusese prevăzut la construirea lor. Am scos din Arhivele Naționale din Budapesta proiectul original al acestui viaduct și știți ce este interesant? Pe acest viaduct există o curbă. În Italia se mai pot vedea construcții similare, însă în linie dreaptă; sunt foarte rare viaductele construite în curbă. Acesta are 12 piloni, iar undeva, după al optulea pilon, linia intră în curbă. Deci pilonii sunt dispuși în curbă'” a arătat primarul orașului Sovata.

Proiectul total se ridică la 25.833.250 de lei (aproximativ 5 milioane de euro), finanțarea nerambursabilă fiind asigurată prin Programul Tranziție Justă 2021-2027, cu o valoare de peste 25,1 milioane de lei.

Contractul de finanțare a fost semnat la sfârșitul anului trecut, iar în primăvară Primăria Sovata a lansat procedura de achiziție publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor (cu o valoare estimată la licitație de 16,4 milioane de lei fără TVA).

Noua zonă de promenadă este prevăzută să includă un spațiu public cu o suprafață de aproape 6.000 mp, integrând vegetația existentă, care va fi completată cu arbori și arbuști nou plantați.

Se va construi o rețea complet nouă de iluminat public și vor fi instalate elemente de mobilier urban specific și sisteme de siguranță. Proiectul încurajează transportul nemotorizat și extinde infrastructura turistică a stațiunii, oferind o panoramă unică vizitatorilor.