Turistă din Vama Veche, apel la 112 după ce a întâlnit o tânără cu un comportament ciudat: "Umbla dezbrăcată, sângerândă şi urla pe trotuar"

Turista a lansat un semnal de alarmă celor care se află în Vama Veche să aibe mare grijă la anturaj, mai ales că în ultima vreme "glumele" cu diferite substanțe care provoacă un comportament ciudat sunt din ce în ce mai dese în rândul tinerilor.

„Fetelor, aveți grija ce beți şi de la cine"

„Fetelor, aveti grija ce beti si de la cine! Asta noapte, pe cand ma intorceam la cazare, o fata dezbracata si sangeranda urla pe trotuar ca din gura de sarpe si " iubi al ei" ii tot repeta ca a baut de la niste jegosi.

Am chemat salvarea si a venit Politia. Am scos o banca din curte, am tinut-o in brate, i-am dat cu apa pe fata, i-am acoperit goliciunea cu un prosop si a plecat la Mangalia pe salvare.

Cel mai probabil, ii dadusera ceea ce se cheama drogul violului pentru ca dupa ce nu a mai urlat, ma mangaia pe mine pe picioare si-mi zambea, unduindu-si trupul.

Daca o stie cineva, as vrea sa stiu ca e bine! Alora care si-au batut joc de ea le urez " cu executare", a spus turista pe pagina sa de socializare.

Incidentul i-a determinat pe mai mulţi internauţi să împărtășească experiențe similare.

"Fosta mea iubita a patit la fel in fostul Expirat din Capitala in anul 2011...asa e, drogul violului se cheama...noroc ca am fost si eu cu ea...asta n-au stiut jegurile care i-au pus pe neveu in pahar...a 2-a zi nu mai tinea minte nimic...ca sa nu moara, ca intrase serios in spasme si facea spume la gura, a trebuit sa o plimb 2 ore prin zapada...a meritat pneumonia mea de apoi...fiind in tricou pe minus 5 grade in luna ianuarie...nici geaca n-am mai apucat s-o mai iau pe mine de la garderoba clubului de ce spaima am tras...deci da...e cat se poate de real", a povestit un tânăr.

"Eu am aflat cu stupoare, anul trecut, după ce am mers la o aniversare a unei colege de serviciu, în Vamă, ca mi s-a făcut o gluma de către câteva fete din grup, nu am aflat exact cine, ca nu mi s-au dat detalii, și, când ma aflam la toaleta, mi s-au pus ceva amestec de shot-uri peste cocktail.

Eu nefiind o bautoare inraita și cu ceva probleme de sănătate, evident ca mi-a fost foarte rău și nu înțelegeam de ce. Și am fost ca între fete, între colege și prietene vechi. Mi s-a părut la un moment dat ca e puțin diferit gustul, dar am crezut ca de la menta și fructele din pahar... Pe moment nu am realizat și nu mi-a trecut prin cap ca cineva ar fi făcut asa ceva.

După vreo săptămână am aflat ce s-a întâmplat și mi-am dat demisia, am rupt legătura aproape de tot cu persoanele respective. Deci, ți se poate întâmpla și cu persoane pe care le consideri apropiate și pe care crezi ca le cunoști. Nu ma mai mira nimic..", a mai povestit cineva.

"Asta este spiritul Vămii, sa fi liber, sa bei, droghezi, sa te întinzi cu unul si cu altul sau invers. Asta înțeleg unii si doresc Vama", a mai spus cineva.

