Mărturia bărbatului care a ajuns primul la locul atacului din Ieud și l-a găsit pe Daniel rănit. "Mi-a zis: dă-mi o gură de apă"

Un martor care a auzit strigătele de ajutor după atacul din fața mânăstirii Ieud, Maramureș, din noaptea de sâmbătă spre duminică, a povestit, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că tânărul rănit grav i-a cerut apă chiar înainte să se stingă din viaţă.

Martor: "Doi au strigat: adu apă, am dus. Când am ajuns am crezut că au sărit în pârâu, erau doi jos. Zic: tu al cui ești? Că era cu sânge pe mână. Zice: dă-mi o gură de apă."

Atacul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în fața mănăstirii Ieud, din Maramureș.

La ora 1.00, un apel la 112 a anunțat că mai multe persoane a fost înjunghiate, în faţa mănăstirii.

Patru tineri au fost răniți grav, iar al patrulea nu a supravieţuit. Daniel Tomşa avea 23 de ani. Era frizer în localitatea maramureşeană Botiza.

Daniel Tomşa ar fi căzut la mijloc într-un conflict iscat de la o fată.

Toți cei patru atacatori au fost prinși și vor fi duși azi la instanță cu propunere de arestare preventivă. Ultimul prins provine dintr-o familie certată cu legea. Atât tată, cât şi verişoara lui sunt în spatele gratiilor, pentru crimă.