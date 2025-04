Andrew Tate, supărat pe Nicuşor Dan după ce şi-a stricat bolidul pe străzile din Bucureşti. "Cum ar fi ca el să conducă Romania?"

Andrew Tate a avut o ieşire nervoasă pe X la adresa primarului general al Capitalei Nicuşor Dan, pe care îl numeşte "cel mai prost primar din toate timpurile", susţinând că şi-a stricat maşina de 4 milioane de euro pe o stradă din București.

"Mi-am stricat mașina nou-nouță pe șoselele din București. Starea şoselelor se înrăutăţeşte de la zi la zi sub cel mai prost primar de până acum — Nicușor Dan. Dezastru total pentru oraș", a scris Tate pe contul său de X.

Tate a ironizat şi candidatura lui Dan la prezidenţiale, scriind: "Imaginați-vă cum ar fi dacă el ar conduce România?".

Broke my brand-new car on Bucharest’s roads.



They’re worse every day under the worst mayor ever—Nicușor Dan.



Total disaster for the city.



Imagine him running Romania?