Mărturia tinerilor pe care avocata din Ilfov plănuia să-i ucidă: „Poate scapă foarte ușor de pușcărie. Ne-a zis în față că ne va omorî”

Avem mărturia exclusivă a tinerilor pe care fosta avocată din Ilfov plănuia să-i ucidă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Avem mărturia exclusivă a tinerilor pe care fosta avocată din Ilfov plănuia să-i ucidă, pentru că îi consideră vinovaţi de moartea fiului ei. Aceştia spun că au primit, în ultimele luni, mai multe mesaje de ameninţare din partea femeii.

Acum, după ce povestea a ieşit la iveală, avocata a fost arestată preventiv. Asta nu îi linişteşte, însă, pe tineri, care se tem că femeia îşi va duce la un moment dat planul până la capăt. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoţional.

„Trăiesc într-o teamă continuă, și eu și ea, de când s-au întâmplat toate, pentru că știu că e o persoană influentă care are bani și poate scapă foarte ușor de pușcărie. Și ne va omorî atunci, nu acum. Pentru că ne-a zis în față că ne va omorî, fiindcă nu mai are nimic de pierdut.”

Este mărturia tulburătoare a unuia dintre tinerii pe care fosta avocată îl voia mort. Pentru uciderea lui era dispusă să plătească 10.000 de euro. Tot atât ar fi dat şi pentru asasinarea celorlalţi doi: un alt prieten şi fosta iubită a fiului ei. Femeia îi considera pe toţi trei responsabili pentru moartea lui, însă autorităţile britanice au stabilit că băiatul s-a sinucis.

„Denis s-a mutat în Anglia în urmă cu 7 ani ca să scape de mama lui”

„Denis s-a mutat în Anglia în urmă cu 7 ani ca să scape de mama lui. El a avut o perioadă foarte grea psihică. Auzea voci, vedea oameni care nu erau acolo. Le auzea stand în casă singur. Nu consuma substanțe. I s-au făcut rapoarte și nu avea nimic în sânge, la autopsie. Pur și simplu s-a declanșat ceva, de pe o seară pe alta, a început să audă voci lucru care l-a și condus să se sinucidă.”, spune tânărul.

Femeia spune că toţi trei au urmărit banii băiatului ei. Tânărul avea un portofel cu cryptomonede.

„Povestea cu crypto e o prostie. El avea maxim 10.000 euro, nicidecum sute de mii de euro.”, spune victima.

„Ca părinte e foarte greu, dar oricum nimic nu justifică acţiunile luate”

Şi celălalt băiat de pe lista neagră a avocatei e şocat de povestea şi planul femeii.

„Nu este niciun dram de adevăr în ceea ce spun amândoi. Nu acceptă faptul că... nu ştiu, ca părinte e foarte greu dar oricum nimic nu justifică acţiunile luate, deciziile pe care le-a luat. Eu consider ca şi persoană că este o linie pe care foarte multe persoane nu ar trece-o.”, a declarat acesta.

Apărătorul avocatei spune că, de fapt, nu a fost vorba de niciun plan macabru, ci doar de o interpretare eronată a unor discuţii.

„Este o persoană care are nevoie de ajutor, are nevoie de ajutor din partea familiei. Are nevoie de ajutor din partea autoritățiilor. Clienta mea nu a solicitat uciderea unor persoane. Mai mult, nu vă pot spune, pentru că ține de interpretarea pe care i-o dau mijloacelor de probă de la dosar. Clienta mea nu a solicitat uciderea niciunei persoane. Nu există, din punctul meu de vedere, un mijloc de probă la dosar.”, a spus avocatul.

Procurorii au, însă, la dosar mai multe stenograme care ar incrimina-o pe femeie.

Fosta avocată a fost arestată preventiv, însă a depus contestaţie. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie urmează să stabilească, săptămâna viitoare, dacă femeia va rămâne în arest.