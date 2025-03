„Mașini de lux sau vacanțe exotice”. O nouă înșelătorie a apărut pe internet. Hackerii au ajuns să organizeze și tombole false

Nu există niciun fel de regulament al concursului, doar promisiuni goale. FOTO: Getty Images

O nouă escrocherie ia amploare pe reţelele sociale din România. Hacherii organizează tombole false, contra unor sume modice, iar premiile constau în maşini de lux sau vacanţe exotice.

Schema este promovată pe o rețea socială cunoscută pentru faptul că permite foarte multe informații false. Practic, oamenii sunt ademeniți cu premii precum mașini, telefoane de ultimă generație și chiar sume mari de bani.

Pentru a participa la astfel de concursuri, oamenii nu trebuie decât să cumpere un bilet care costă maxim trei lire. Nu există niciun fel de regulament al concursului, doar promisiuni goale.

O victimă, spre exemplu, le-a povestit oamenilor legii că tragerea la sorți nu a avut niciodată loc. Se pare că organizatorul colectează banii din bilete, după care resetează totul și începe, practic, acel concurs de la zero, creând un cerc vicios. Autoritățile române au intrat deja pe fir și au demarat o investigație. În plus, avertizează publicul să fie extrem de vigilent. Aceste oferte par tentante, însă, pot fi, în realitate, extrem de periculoase. Tocmai de aceea, oamenii legii vă sfătuiesc să verificați întotdeauna legitimitatea concursurilor la care participați, cu precădere cere online să nu trimiteți bani către persoane necunoscute și, în plus, să anunțați activitățile suspecte autorităților pentru a interveni cât mai curând posibil.