Ucraina a atacat Moscova pentru a patra noapte la rând. Dronele au produs explozii în capitala lui Putin

Ucraina a lansat un atac cu drone asupra Moscovei în noaptea de miercuri spre joi, după ce autorităţile de la Kiev au anunţat că Vladimir Putin a încălcat armistiţiul de trei zile pe care l-a impus cu ocazia celebrării Zilei Victoriei. Oficialii de la Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au făcut publică pe social media o imagine realizată la scurt timp după producerea deflagraţiei în capitala Rusiei. În plus, a fost dezvăluit bilanţul cu pierderile înregistrate de armata rusă din prima zi de război până astăzi. Informaţiile sunt oferite de Ministerul Apărării din Ucraina.

Noaptea trecută a fost a patra consecutivă în care armata ucraineană atacă Moscova, au scris jurnaliştii de la The Kyiv Independent. Reamintim că, în urma bombardamentelor din noaptea de marţi spre miercuri, au fost afectate zborurile de pe principalele aeroporturi din capitala rusă; din păcate, rachetele şi dronele trimise din Rusia spre Kiev au ucis doi oameni şi au rănit alţi opt, dintre care patru sunt copii.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a postat pe social media o imagine surprinsă la scurt timp după ce una dintre dronele trimise spre Moscova a provocat o explozie aici, potrivit sursei citate. Totodată, cei de la SBU au revendicat atacurile cu drone asupra a două fabrici de echipamente militare din Rusia. Una dintre ele este Bazalt, în regiunea Krasnoarmeisk, oblastul Moscova, principalul fabricant de muniții și armament pentru armata rusă.

Conform surselor SBU, cea de-a doua țintă a dronelor ucrainene a fost fabrica Spalv din Tula, oraș aflat al circa 180 de kilometri sud de Moscova, unde sunt produse diverse componente de rachete și muniții aferente.

Postarea despre pierderile suferite de armata lui Vladimir Putin a fost însoţită de un citat celebru care îi aparţine scriitorului american Hosea Ballou, mai exact: "Fericirea adevărată este suficient de ieftină, plătim cu drag un fals". De asemenea, reprezentanţii de la Ministerul Apărării din Ucraina a mai notat: "Pierderile de luptă ale inamicului din 24 februarie 2022 până la 8 mai 2025", aşa cum se poate observa în imaginea de mai jos.

"Real happiness is cheap enough, yet how dearly we pay for its counterfeit."

Hosea Ballou



The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to May 8, 2025. pic.twitter.com/1sQPGOItqc