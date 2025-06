Ambasadorul Israelului în România: Iran a dezvoltat rachete balistice care ajung în capitale europene. E un pericol pentru toți

Ambasadorul Israelului în România susține că operațiunea militară israeliană a fost necesară pentru a elimina un pericol / sursă foto: Facebook

Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, a declarat sâmbătă seară, la Antena 3 CNN, că operațiunea militară a Israelului are ca scop oprirea amenințării nucleare venite din partea Iranului, despre care afirmă că este „foarte aproape” de a dezvolta o armă nucleară. El a avertizat că rachetele balistice dezvoltate de Teheran pot ajunge până în capitalele europene, inclusiv la București, și a subliniat că și România, și celelalte state membre ale Uniunii Europene ar trebui să fie îngrijorate.

Israelul a atacat zeci de ținte în tot Iranul, deteriorând uzina de îmbogățire a uraniului de la Natanz și asasinând comandanți militari de rang înalt și oameni de știință în domeniul nuclear.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că operațiunea este necesară pentru a reduce pericolul reprezentat de Iran. El a spus că Israelul a intervenit acum pentru că, dacă nu este oprit, regimul de la Teheran ar putea construi o armă nucleară într-un timp foarte scurt — poate într-un an, sau chiar în câteva luni.

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România, susține că operațiunea militară israeliană a fost necesară pentru a elimina un pericol la adresa tuturor.

„Trebuie să ne amintim cum a început și de ce a început operațiunea militară israeliană de ieri pentru că noi am fost amenințați de Iran.

Iran vrea să distrugă Israelul. Liderul suprem al Iranului a anunțat public că Israel pentru el este o tumoare canceroasă și trebuie să fie eliminată și aici nu e vorba doar despre declarațiile lui. Timp de ani întregi, ei au dezvoltat un program nuclear militar cu un scop foarte clar: să distrugă Israelul, iar noi nu vrem să trăim sub amenințarea aceasta. Am ajuns la concluzia că Iranul a fost foarte aproape de a dezvolta și de a avea capacitatea de a ne ataca cu bomba nucleară.

Și România, și poporul român, și statele membre ale Uniunii Europene trebuie să fie îngrijorate pentru că Iran e adevărat că anunță întotdeauna că Israel e un dușman, că vor să distrugă Israel, dar ei au dezvoltat rachete balistice cu raze foarte lungi care ajung până în capitalele europene, inclusiv București”, a declarat ambasadorul Israelului în România.

Lior Ben Dor: „Iran a atacat Israelul cu sute de rachete balistice și au vizat în mod deliberat populația civilă”

Întrebat de ce tocmai acum a avut loc operațiunea militară și cum crede că vor evolua lucrurile, ambasadorul spune că poporul israelian nu vrea să trăiască sub amenințare.

„De ce acum? Pentru că Iran a fost foarte aproape de a avea capabilitate nucleară cu un scop foarte clar: să distrugă Israel. Iranul a continuat să dezvolte program militar nuclear, în timp să se facă negocieri cu SUA și trebuie să luăm în serios tot ceea ce este transmis de către Iran. Trebuie să ne unim împotriva Iranului, dar Israel este în frunte și noi facem această operațiune militară pentru toată lumea pentru că Iran e un pericol foarte mare.

Vreau să subliniez ceva. Când am făcut operațiunea militară ieri, am vizat doar generalii, inginerii și oameni de știință care au legătură foarte directă cu programul nuclear. Nu am vizat populația civilă, dar Iran și ieri, și acum câteva luni a atacat Israelul cu sute de rachete balistice și au vizat în mod deliberat populația civilă. Noi nu vrem să trăim sub amenințarea asta”, a declarat Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România, la Antena 3 CNN.