C.T. Popescu, citat la CNCD după declarațiile referitoare la coafura lui Dăncilă. Cum comentează jurnalistul

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu afirmă că nu a primit nicio citaţie de la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) în legătură cu declaraţii la adresa premierului desemnat, Viorica Dăncilă, pe care spune că nu a comparat-o cu o maimuţă.



"N-am primit nimic. Trebuie să primesc o hârtie, bănuiesc. Încă n-am primit-o. O fi pe undeva, nu spun. Că eu am mai fost pe la CNCD o dată. Când o voi primi, mă voi prezenta", a declarat Popescu, vineri.



Jurnalistul susţine că la televiziunea de știri unde a vornit despre Dăncilă a ajuns o citaţie, dar că i se pare "o aberaţie" să indici ca probă în emiterea acesteia o ştire de pe site-ul stiripesurse.ro.



"Am discutat aseară (n.r. - joi) în emisiune cu domnul Prelipceanu (n.r. - Cosmin Prelipceanu, redactor-şef Digi 24), care mi-a spus că a primit o astfel de citaţie la Digi 24 în care era indicată ca probă, ca argument în emiterea acestei citaţii o ştire de pe site-ul stiripesurse, ceea ce mi s-a părut o aberaţie. Când se produce ceva la o televiziune, la Digi 24, să nu indici ca sursă, ca probă televiziunea respectivă, ci un site intitulat. Şi asta s-o facă o instituţie de stat cum este CNCD", a spus Cristian Tudor Popescu.



Jurnalistul a refuzat să comenteze "reproşurile" care i se aduc din partea CNCD şi a susţinut că în afirmaţiile sale s-a referit doar la coafura premierului desemnat, Viorica Dăncilă.



"Păi, nu cunosc, ca să comentez. N-am cum. O să văd ce o să-mi spună acolo. Sunt foarte curios ce anume vor găsi să-mi reproşeze sau să mă acuze în legătură cu ideea de discriminare, pentru că eu n-am făcut altceva decât un comentariu estetic, să-i spunem, cu privire la coafura unei doamne. Nici măcar un comentariu, o observaţie. Nimic altceva. Toate titlurile care au apărut în presă în legătură cu asta sunt pur şi simplu false. Sunt minciuni. 'Cristian Tudor Popescu a comparat-o pe doamna Dăncilă cu o maimuţă". Absolut fals. Nici vorbă de aşa ceva. Nu am făcut o astfel de comparaţie niciodată", a adăugat Cristian Tudor Popescu.



Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), prin Haller Istvan, membru în Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat în privinţa declaraţiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dăncilă, afirmaţie prin care a asemănat "o persoană cu un animal", fapt ce poate constitui o faptă de discriminare, a informat, vineri, preşedintele instituţiei, Asztalos Csaba.



În urma sesizării, CNCD a decis ca jurnalistul Cristian Tudor Popescu să fie audiat marţi.



Într-o emisiune din 16 ianuarie, Cristian Tudor Popescu a asemănat coafura premierului desemnat, Viorica Dăncilă, cu o specie de maimuţă - pavianul cu mantie.