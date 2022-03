Mesajul transmis de preotul Visarion Alexa: "Ortodoxia rusă nu condamnă războiul. Mă întreb ce duhovnic o avea Putin?"

Preotul Visarion Alexa susţine că există prietenie ciudată între statul rus şi Biserică, din moment ce Ortodoxia rusă nu condamnă acest război.



"Trăim vremuri grele și, dincolo de războiul dintre cele două țări, trăim și un război spiritual ce se întâmplă în sânul Ortodoxiei. E un aspect profund dureros.

Din păcate însă, Ortodoxia rusă nu condamnă acest război, semn că ceva necurat se întâmplă acolo. O prietenie ciudată între statul rus și Biserică.

Avem nevoie de luciditate, de discernământ și de înțelepciune, ca nu cumva să devenim umbra bicisnică a acestui război perfid care se întâmplă acum sub ochii noștri.

La televizor știrile vin una după alta și din ce în ce mai alarmiste.

Am văzut că a început goana după pastilele de iod, după schimbat euro, după pașapoarte.

Seamănă cu goana după faină, paste și hârtie igienică de la începutul pandemiei.

Alarmându-ne în acest fel, nu aducem în casa noastră și nici în jur liniște. E cazul să ne calmăm și să așteptăm să vedem ce se întâmplă, să ne informăm din mesaje oficiale. Europa toată comunică mesaje oficiale.

Avem nevoie de pace, avem nevoie de dialog cu Dumnezeu și unii cu alții.

În locul spaimei și al fricii care ne bântuie, Milă și Rugăciune sunt cuvintele care ar trebui să ne ocupe mintea, mai ales acum.

Dacă tot poporul s-ar așeza la rugăciune și s-ar ruga cu durere și cu nădejde pentru pacea lumii, eu cred că Dumnezeu va putea schimba și cele mai împietrite inimi.

Mă întreb în ce casă, în ce mediu o fi crescut domnul Putin. Ce duhovnic o avea? Din ce potir s-o împărtăși, de nu primește un sfat fundamental pentru lume?

Pandemia ne-a făcut să fim și mai violenți unul cu altul. Ne-am disprețuit, ne-am certat, spațiul virtual a devenit un câmp de bătălie virtuală.

Am vorbit mai puțin despre rugăciune, am vorbit mai puțin despre Dumnezeu și despre împăcarea cu El, am vorbit mai puțin despre milostenie.

Am avut însă teme “fundamentale” : masca teologică, vaccinul teologic. E vremea să oprim vrajba, disprețul și să ne întâlnim în rugă.

Pacea nu o putem cere numai de la alții. Nu poți cere pace și tu să fii într-un permanent conflict în casa ta, cu cei din jur, cu toată lumea.

Biserica, toti membrii ei credincioși trebuie să se roage puternic. Numai din rugăciune izvorăște Pacea lui Dumnezeu. Interesele economice, ideologiile, banii nu aduc pace, aduc război.

De-a lungul anilor, mulți români au ridicat voci puternice împotriva Europei. Eu cred că Europa este un spațiu binecuvântat, un creuzet al lumii.

Ideile Europei au influențat civilizațiile mapamondului. Ideile lui Iisus au devenit, în Europa, idei politice, idei de drept, au îmbunătățit viața.

Europa are și lacune, poate are o ideologie care șchiopătează din când în când, e despiritualizată, însă aici viața omului are valoare.

Chiar de ești opozant, chiar de nu ești de acord cu regimul, în Europa, omul nu dispare de pe hartă…

De aceea, pentru mine, spațiul european înseamnă acasă. Dacă chiar îmbrățișezi regimurile totalitare, ar trebui să te muți acolo, să trăiești pe pielea ta un astfel de regim.

În spațiul acesta european, noi, ortodocșii români, găsim o limbă comună: credința noastră.

Și aceasta ar putea facilita dialogul între țările care sunt acum în conflict. Bisericile trebuie să trimită mesaje, astfel încât popoarele să nu-și piardă credința, să nu cadă în dispreț unele față de altele.

Lumea are nevoie de Dumnezeu. Din păcate însă, lumea se îndreaptă spre El doar când se află în nevoie, în vremuri de restriște.

Nu-i rău, însă e prea puțin. Bine ar fi să pregătim, să lucrăm din timp relația cu Domnul, nu să așteptăm să apară durerea.

Pacea și împăcarea încep din casa noastră.

Nu mai fiți războinici, combativi, porniți la luptă în orice moment. Dintr-o astfel de inimă nu cred că poate izvorî un dialog care poate aduce pacea oriunde se întâmplă război.

Dintr-o inimă care se roagă însă și care are o relație sănătoasă cu Dumnezeu, poate izvorî.

E vremea rugăciunii, e vremea pocăinței.

E timpul să ne întoarcem spre Dumnezeu, spre împăcarea cu El. E vremea să încheiem răutatea dintre noi, să cerem și să dăm iertare!

Nu deznădăjduiți, Domnul ne va da Pacea Lui!", a transmi preotul Visarion Alexa, vineri, pe pagina sa de Facebook.