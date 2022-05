Mihai Gâdea și Mircea Badea, în hohote de râs: ”Râdem noi, dar ce mi s-a întâmplat în noaptea aia a fost îngrozitor. Era să mor!”

Întâmplarea a avut loc acum mulți ani, când cei doi aveau probleme cu somnul și încercau să facă rost de medicamente care să îi ajute să doarmă mai bine.

”Domnule Badea, mai țineți minte când ați făcut rost, pe cârca mea, de rețetă?”, a întrebat Mihai Gâdea.

„Mihai Gâdea, într-o stare semi-comatoasă, pe furtună, la Spitalul Universitar, la ora 04.00. Gemea... cum să vă spun? Agoniza sonor... am crezut inițial că era Stelian Tănase vorbind cu Mircea Dinescu. Dar nu. Era acolo o doamnă doctor care îi schimba perfuzia. Mihai agoniza și îmi spunea: „dacă pățesc ceva, am niște bani în buzunar, în dreapta, în costumul numărul 3... Voia să-i dau familiei. Mihai, toată lumea are un buzunar în dreapta. Lasă că îi muți singur în buzunarul din stânga. Vine doamna doctor și îmi spune: Mihai se va face bine. I-am zis: Lăsați asta. Trebuie să vorbim ceva important. Parafă aveți? Ca să nu ne pierdem timpul!”, a povestit Mircea Badea râzând.

”Doamnă, care e treaba? Dați-ne și nouă, vă rog, știu că pare ciudat chiar acum când Mihai nu se poate ridica, dar o să se ridice și o să vrea niște Dormicum. Dați-ne și noua o rețetă! Farmaciștii s-au făcut răi, doamnă, nu mai sunt ca pe vremuri, când te înțelegeai cu ei”, i-a spus jurnalistul Antena 3 medicului.

”Mă gândeam că o să înceapă prelegerile, să iau ceai de sunătoare, ciuboțica cucului, trei frați pătați, acum începe... Dar ea zice: Vai, dar în niciun caz! Eu iau Stilnox! Deci îmi dați? Da! Perfect!

Și săracul Mihai așa, pe o parte, că perfuzia începuse să își facă efectul... zic: Mihai, te simți mai bine? Și el zice: Rețetă ai luat?”, mai spune Mircea Badea.

”Sorin Oprescu mi-a salvat viața în acea noapte”

„Ce mi s-a întâmplat, în acea noapte, a fost oribil. A fost absolut îngrozitor. Realmente era să mor. Am plecat din emisiune. Nu mai puteam să vorbesc. Aveam o laringită și nu mai puteam să vorbesc, nu mai puteam să respir. A venit să mă ia Salvarea. Și în salvare doamna doctor zice: Unde e gardă acum la ORL, e la Colțea. Eu nu știam, pe vremea aia înțeleg că era ceva foarte rău. Am ajuns acolo, un rezident mi-a făcut un cocktail în venă de era să mor. Era pe vremea când era Băsescu la putere. Cu ultimele puteri, i-am zis: Spune-mi sincer, ești băsist? Pare că era. De acolo a început nenorocirea.

Mircea Badea a aflat că am fost dus apoi la Spitalul Municipal. Mircea a vorbit cu Ciutacu, Ciutacu cu Oprescu care, la 02.00, era la cumpărături în Metro. Cum stăteam eu acolo întins, văd așa că vine unul cu părul alb. Zic: „bă, totuși, e adevărat... Se întâmplă”. Stătea așa de-asupra mea și zice: „Ce faci, moșule?” Era Sorin Oprescu. După ce a văzut că mi-am mai revenit, m-a întrebat: „Băi, moșule, zi, e bună doamna asistentă?” (n.r. - râde). În orice caz, Sorin Oprescu mi-a salvat viața în acea noapte”, povestește și Mihai Gâdea.