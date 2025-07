Ministrul Educației: Am ajuns să dăm bursă de merit la nota 5. Haideți să fim cinstiți

Începând cu anul școlar 2025 -2026 dispar patru din cele șase categorii de burse existente. Vor fi păstrate doar bursele de merit și cele sociale. Foto: Getty Images

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat, joi, că măsurile de asuteritate vor fi implementate pentru că „ţara se află într-o situaţie de criză”, iar dacă „educația are probleme, țara are probleme”. Acesta a precizat că în Educaţie şi Cercetare nu vor fi disponibilizaţi oameni şi nu vor fi modificate salarii. Despre reforma burselor, David a precizat că „am ajuns să dăm bursă de merit la nota 5”.

„Vom implementa aceste măsuri în funcție de două principii foarte importante: cel al raționalității și unul al decenței, adică așteptăm atâtea resurse în acest moment câte își permite țara și pe măsură ce eficientizăm sistemele, banii vor fi aduși cu implicații pe termen scurt, mediu și lung. În educație și cercetare, nu avem de disponibilizat oameni pe termen scurt și nu modificăm salarii. Acestea fiind spuse, ne putem întreba de ce este astăzi educația aici. Pentru că este un sistem complex, cu peste 4 milioane de oameni, și pentru că alături de celelalte ministere, bugetul nostru este printre cele mai mari bugete dintre ministerele guvernului. Când educația are probleme, și țara are probleme”, a declarat ministrul Educației, în conferința de presă în care sunt prezentate pe larg măsurile fiscale de austeritate.

Potrivit lui Daniel David, în zona de educație „avem și lumini și umbre, lucruri care funcționează și care nu”. Ministrul a prezentat câteva „anomalii”.

„În ultimii ani, deși numărul de copii din sistem a scăzut, norma didactică a crescut. Mai puțini copii, mai multe norme didactice. Am luat niște măsuri în ultimii ani prin care stabilind de ex numărul minim și maxim de copii într-o clasă, am fragmentat clasele.

Am acceptat foarte multe degrevări de norme – reducem din orele de interacțiune cu copilul, în timp ce-ți păstrezi salariul, dar au fost însoțite de plata cu ora. Avem un sistem foarte interesant în care plata cu ora e mai valoarasă decât ora din timpul în care ești plătit ca profesor.

În zona burselor, bugetul a crescut extrem de mult în ultimii ani. Pe de-o parte te bucuri, dar trebuie să ai grijă să duci acei bani în zona în care aprinzi lumina. Am generat un fond pentru burse care depășește susținerea pe care ministerul educației și cercetării o dă întregului sistem de cercetare/inovare din țară. Am creat un sistem de burse care nu are o structură pe care o găsești ușor în țări vestice. Am creat un sistem de burse care nu se exprimă în performanța educațională. Măcar rata de participare să crească, dar nu vedem acest lucru”, a explicat acesta.

Măsurile propuse în Educație

David a prezentat pe larg măsurile luate în domeniul Educației. Cele mai importate vizează norma didactică și reforma burselor.

„În norma didactică, creștem numărul de ore cu 2 ore, în media de 18 în acest moment, ajungem la 20. Acest lucru trebuie să respecte un principiu european: ne aflăm în jurul unei medii la nivelul UE, nu suntem în zona din afara limitelor, nici măcar spre limita superioară. În cazul acelor profesori care sunt performanți, care au vechime, printr-o metodologie a ministerului, vom crea posibilitatea să fie degrevați de timpul de lucru pe care îl au. Creștem numărul de ore în care interacționează cu copilul, dar timpul de lucru efectiv se poate micșora. Această modificare este propusă ca o modificare temporară, vreau să o pilotăm un ciclu de studiu, adică 4 ani, și vom vedea ce efecte va avea.

Plata cu ora se schimbă. Dacă până acum o oră se raporta la cele 18 ore pe care le aveai în interacțiune directă cu copilul, normal este să-ți raportezi salariul la orele de lucru pentru care ești plătit, adică la 40 de ore.

În zona burselor pentru studenți, prin legea din 2023, s-au creat facilități extraordinare: o intenție bună, dar nu una sustenabilă. În 2023, punctul de raportare pentru burse era salariul minim pe economie. Ceea ce propunem ca punct de referință este salariul minim net pe economie, dintr-un motiv rațional, bursele nu sunt impozitate, și se vor da atât timp cât sunt la școală, nu și în vacanțe. Deși fondul scade față de 2024 sau 2023, este mai mare decât ce-am avut în 2022, și voi discuta deschis cu studenții să vedem ce alte facilități mai putem găsi pentru ei. Și această modificare o văd temporară, pentru un ciclu de studiu de 3 ani.

În zona elevilor, trebuie să schimbăm sistemul de burse: avem o varietate de burse, un sistem foarte complex, pe care nu-l vezi în alte țări. Ce vreau să propun, simplu și direct – 3 tipuri de burse: bursa de merit, definit ca merit, adică maxim 15% dintr-o clasă, cu nota minimă 9. Bursa socială, foarte bine gândită, pentru a merge spre copiii care au nevoie să fie ajutați să vină la școală, sunt în zona de risc. Și bursele tehnologice, pentru copiii care sunt în școli profesionale, care lucrează în parteneriat cu diverse companii și diverse firme. Vom menține premiile pentru olimpici și chiar le vom crește”, a afirmat Daniel David.

David: Am dat bursă de merit la nota 5

Ministrul Educației a declarat, răspunzând la întrebările jurnaliștilor, că „am ajuns la un moment dat să dam bursa de merit cu nota 5”. „Haideți să fim cinstiți”, a mai adăugat el.

„Bursele sociale vor fi acoperite ca până acum. Nu mai dăm burse de merit și reziliență și nu te prezinți la Bacalauret”, a continuat David.